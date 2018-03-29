Систему противопожарной безопасности проверили в сети кинотеатров «Иллюзион» в Приморье

Огнетушитель. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Комиссия сети подтвердила исправность всех систем

29 марта, PrimaMedia. Внеплановые проверки систем противопожарной безопасности прошли в сети кинотеатров "Иллюзион" в Приморье. Комиссия сети подтвердила исправность всех систем. После проверки был проведен внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности для персонала кинотеатров, который должен организовать эвакуацию в случае экстренных ситуаций, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, каждый кинотеатр оборудован современными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности, которые работают в автоматическом режиме и подключены к независимым источникам бесперебойного питания, поэтому все системы охраны продолжают свою работу даже при отключении электричества. При поступлении пожарному диспетчеру сигнала с датчиков, расположенных во всех помещениях кинотеатра и развлекательного центра, ответственный сотрудник службы безопасности проверяет достоверность вызова.

Далее автоматически открываются магнитные замки на всех эвакуационных выходах и лестницах, которые обозначены специальными знаками и табличками, останавливаются системы вентиляции в здании и опускаются противопожарные шторы для предотвращения распространения дыма между разными зонами, включается система дымоудаления и подпора воздуха. Также кинотеатры "Черемушки" и "Уссури" оборудованы автоматическими системами водяного спринклерного пожаротушения.

Пожарная безопасность обеспечивается комплексно — это и системы, и сертифицированные отделочные материалы, и организационные мероприятия.

Посетителям кинотеатров в случае пожарной тревоги необходимо:

Сохранять спокойствие Проследовать к эвакуационным выходам. В каждом кинозале их не менее двух Следовать указаниям персонала кинотеатра Помогать женщинам, старикам, детям и людям с ограниченными физическими возможностями с эвакуацией Убедиться, что все окружающие люди в безопасности, при возможности оказать помощь, в случае невозможности – позвать на помощь

Сеть кинотеатров "Иллюзион" выражает соболезнования семьям погибших. Трагедия в "Зимней вишне" — это общероссийское горе, которое должно послужить уроком для всех организаций. Безопасность зрителей – первоочередная задача, которая не терпит халатности, более того, она требует особой ответственности для предотвращения подобных ситуаций.

Напомним, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания. Также в России объявлен национальный траур по погибшим.