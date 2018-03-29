Российские генералы смогут летать первым классом за счет Минобороны

Уровень комфорта перевозки будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего

29 марта, PrimaMedia. Российские генералы получат возможность летать по стране и за рубеж в салонах наивысшей комфортности за счет Минобороны. Соответствующий приказ военного ведомства, будет подписан в ближайшее время, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как пишет газета, сейчас в российском военном ведомстве завершают разработку проекта приказа министра обороны "Об определении порядка, случаев и особенностей оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов...". Документ объединит нормы перевозки военнослужащих всех категорий, которые ранее регламентировались различными ведомственными приказами.

Так, уровень комфорта перевозки будет зависеть от воинского звания и служебного положения военнослужащего. Генералы во время служебных командировок смогут летать в салонах первого класса на рейсах любых авиакомпаний, в том числе зарубежных. Все остальные военнослужащие, включая рядовой состав, будут летать эконом-классом.

"Повышение уровня классности билетов позволит гарантированно улететь в нужном направлении, поскольку дорогие билеты всегда остаются в продаже", — отметил экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.