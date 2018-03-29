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Такси. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Пьяные жители Кавалерово напали на таксиста, чтобы на его автомобиле съездить в Уссурийск

Водителю пришлось на ходу выпрыгнуть из своей же машины

29 марта, PrimaMedia. Полицейские задержали жителей Кавалерово, завладевших автомобилем таксиста, чтобы съездить в Уссурийск. 18-летний и 30-летний мужчины в алкогольном опьянении напали на таксиста, которому пришлось выпрыгнуть на ходу из машины, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу МО МВД России "Кавалеровский".

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" поступило сообщение медицинского работника. Заявитель сообщил о том, что в приемное отделение Кавалеровской центральной районной больницы доставлен житель поселка Ольга с ранами шеи и головы.

Пострадавший сообщил полицейским, что работает таксистом. Когда мужчина приехал на очередной вызов, на него напали двое мужчин и завладели автомашиной Nissan AD, а также похитили банковскую карту.

Вместе с потерпевшим они направились в поселок Кавалерово, чтобы снять с карты денежные средства. По дороге водитель такси сумел вырваться от нападавших и на ходу выпал из движущегося автомобиля. Злоумышленники скрылись, а потерпевший был доставлен в больницу. Он рассказал медикам о происшествии, информацию оперативно передали в отдел полиции.

Был введен план "Перехват", созданы поисковые группы из числа сотрудников Госавтоинспекции, уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали похищенную иномарку. Подозреваемые в автоугоне находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее судимых местных жителей в возрасте 30 и 18 лет доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что злоумышленники заранее планировали преступление, намереваясь завладеть автомобилем для поездки в Уссурийск.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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