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Сгоревший автомобиль. Фото: из социальных сетей

Иномарка дотла сгорела в Уссурийске поздно ночью

Погибших и пострадавших в происшествии нет

29 марта, PrimaMedia. Дорогой автомобиль на Владивостокском шоссе загорелся этой ночью в Уссурийске. Полыхающую иномарку потушили меньше чем за час, но восстановлению транспортное средство не подлежит. Пострадавших в ночном пожаре нет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Ночью, 29 марта, в 4.21 на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийска поступило сообщение о возгорании автомобиля в районе Владивостокского шоссе. Через 4 минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

Меньше часа потребовалось пожарным, чтобы потушить полностью охваченный огнем автомобиль. В 05.05 возгорание было ликвидировано, транспортное средство восстановлению не подлежит.

С огнем боролись пять человек личного состава и одна единица техники. Погибших и пострадавших в происшествии нет. Причины возгорания устанавливаются.

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