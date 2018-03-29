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МИД РФ предложил закрыть посольство США в Санкт-Петербурге

Американская сторона «оставляет за собой право отреагировать на любые меры России

29 марта, PrimaMedia. Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах, соответствующее предложение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который примет окончательное решение.

"Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки", — сообщил один из собеседников издания на Смоленской площади.

При этом пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон в комментарии "Известиям" заявила, что американская сторона "оставляет за собой право отреагировать на любые меры России".

В понедельник, 26 марта, Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства России. Также будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле, дипломаты должны покинуть его территорию до 25 апреля. Данные меры, по словам американских властей, предпринимаются в знак солидарности с позицией Великобритании по "делу Скрипаля".

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