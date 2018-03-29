СК назвал основные версии возникновения пожара в Кемерово

За неделю до трагедии в задании было известно о неисправности систем

29 марта, PrimaMedia. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что версия возникновения пожара в кемеровском торговом центре от открытого огня является маловероятной. По его словам, это подтверждают первые результаты расследования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава СК рассказал, что среди основных версий случившегося рассматриваются неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжог.

По словам Бастрыкина, в настоящее время специалисты проводят экспертизу не только систем оповещения, но и документов, разрешающих эксплуатацию этого здания в качестве ТЦ.

Следственный комитет работает с администрацией Кемерово, прежде всего "с теми людьми, которые давали разрешение на использование этого центра". Глава СК РФ добавил, что проверяются также структуры и органы, которые занимались проверкой противопожарной системы и помещений.

"Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", — цитирует Бастрыкина "РИА Новости".

По его словам, за неделю до трагедии в задании было известно о неисправности систем, но никаких мер по устранению неполадок не было принято.