Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

Привезти кузов из Японии можно за 50-70 тысяч рублей, но зарегистрировать такое авто нельзя

29 марта, PrimaMedia. В России с 24 марта не действует документ, устанавливающий нижний порог ставки пошлины на ввоз кузова автомобиля в размере почти 3 тысячи евро. Жители Владивостока решили, что можно привозить машины в виде "конструктора" по старой схеме и отправили множество заявок дилерам, которые занимаются поставками из Японии. Однако, как пишет портал DROM.ru, радоваться преждевременно. Поставить такой конструктор на учет не получится, а значит и использовать его как транспортное средство невозможно. Исключение составляет только привоз конструктора "под документы" для внедорожников с рамной конструкцией, сообщает ИА PrimaMedia.

От автодилеров в интернете появились объявления о том, что можно "привезти автомобиль по старой схеме". Коммерсанты в рекламе пишут, что привоз кузова – хорошая альтернатива "распилам" для восстановления и обновления автомобиля. Однако не все так просто.

Ввезти разобранный автомобиль, не распиливая его, теперь действительно можно относительно недорого, размер пошлины б/у авто из Японии составит около 50-70 тысяч рублей. Но даже после установки на раму он останется автомобилем без документов. Его постановка на учет запрещена правилами регистрации ГИБДД с 2017 года. Любая попытка использовать собранный "конструктор" как полноценное транспортное средство на дорогах России является нарушением закона.

Исключение из всех криминальных схем использования "конструктора", как отмечают эксперты рынка – замена кузова на рамных внедорожниках с подходящими документами. Для этого необходим рамный внедорожник, у которого в ПТС не будет указан номер кузова. Желательно, чтобы в ПТС стояла отметка, что дублирующая табличка (шильдик) отсутствует. В этом случае можно привезти аналогичный автомобиль в виде "конструктора" и установить подержанные запчасти на свой внедорожник.

Напомним, что ввоз "конструкторов" прекратился в 2008 году, когда была установлена пошлина в 5 тысяч евро. В 2012 году ее снизили до 3 тысяч евро.