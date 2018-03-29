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Новую гостиницу Naga Vladivostok начнут строить весной в казино. Фото: https://primorsky.ru/

Новую гостиницу Naga Vladivostok в казино начнут строить весной

Сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса

29 марта, PrimaMedia. На строительной площадке компании Naga Corp, возводящей в игорной зоне "Приморье" крупный развлекательный комплекс, ведется обустройство свайного поля под строительство объекта. После успешного прохождения испытательных работ специалисты приступят к возведению каркаса будущей гостиницы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Сотрудники Корпорации развития Приморского края проинспектировали ход строительных работ и провели выездное совещание на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье".

Как сообщил китайский подрядчик компании Naga Corp, сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса, уже закончена установка почти половины свай. Параллельно специалисты начали испытательные работы. Планируется, что обустройство объекта завершится в июне.

"В рамках первой фазы строительства развлекательного объекта Naga Vladivostok работы ведутся в три этапа, каждый из которых определяет создание конкретного объекта. Подрядчик компании ООО “Приморский Энтертейнмент Резортс Сити” на сегодняшний день выполнил почти половину всего объема запланированных работ по обустройству свайного поля для здания гостиницы с казино и конференц-залом. По мере завершения свайных работ будет постепенно вестись строительство зданий, первым из которых станет отель", – сообщили в корпорации.

Сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса

Сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса. Фото: https://primorsky.ru/

Согласно плану, четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok представит собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч кв. метров.

"По данным инвестора, строители начнут возведение каркаса для будущего отеля в апреле. Строители получили разрешение на работу. На данный момент они проходят необходимое медицинское обследование и в течение недели уже прибудут во Владивосток", – отметили в корпорации.

Иностранный резидент игорной зоны "Приморье" планирует полностью завершить строительные работы в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года.

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