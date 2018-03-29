Суд запретил продавать госимущество, утраченное по «делу Мещерякова» в Приморье

Арбитражный суд. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Пока решения приняты по шести объектам из 26-ти (СПИСОК)

29 марта, PrimaMedia. Арбитражный суд Приморского края запретил совершать сделки с шестью объектами недвижимости, которые фигурировали в деле бывшего вице-губернатора – экс-руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова о махинациях с госимуществом почти на 550 млн рублей. Об этом ИА PrimaMedia сообщила представитель прокуратуры края.

"Прокуратура края обратилась в арбитражный суд в интересах Российской Федерации с исковыми заявлениями о признании недействительными торгов и договоров купли-продажи зданий и помещений, расположенных по адресам: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, проспект Острякова, д. 24; ул. Луцкого, 21; ул. Пограничная, 15 "а", ул. Уткинская, 1, ул. Батарейная, 6 "а", и применении последствий недействительности договоров. В целях недопущения отчуждения указанного имущества и передачи прав на него третьим лицам, а также создания условий, препятствующих в дальнейшем исполнению судебного акта, были поданы иски о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать сделки со зданиями, а также запрета управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю осуществлять государственную регистрацию прав и ограничений (обременений) на указанные объекты недвижимости", — уточняется в пресс-релизе ведомства.

Арбитражный суд согласился с доводами прокурора края и в полном объеме удовлетворил заявления.

Спорное имущество выбыло из собственности государства в результате преступных деяний, которые установлены вступившим в законную силу приговором, вынесенного в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества Игоря Мещерякова, экс-председателя комитета по управлению госимуществом Приморья Владимира Книжника и других лиц. Всего в списке значатся 26 объектов.

Напомним, "дело Мещерякова" было возбуждено еще в 2007 году и стало одним из самых резонансных дел об экономических преступлениях за всю новейшую историю Владивостока и Приморья. В его основу легла беспрецедентная для региона массовая распродажа зданий, сооружений, квартир, помещений в 2006 и 2007 годах. За время следствия были выявлены десятки фактов незаконных махинаций с государственной недвижимостью. Федеральную собственность продавали по дешевке — порядка 10% от рыночной стоимости, в обход закона, с аукционов "для своих". Вырученные на торгах объекты затем перепродавались уже по рыночным ценам. В списке, по различным данным, значатся выставочный комплекс на Батарейной, фильмобаза на Луговой, имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря "Варяг", отель "Альбатрос", здание публичной библиотеки им. Горького, ряд зданий медицинского профиля, 6-этажное здание на Луцкого, где находится офис телеканала ОТВ, домик с пирсом на пляже Санаторной и другие. Всего на скамье подсудимых находились 13 человек, в отношении двух дела были выделены в отдельное производство.