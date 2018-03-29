До матча осталось

Общество. 13:15

В интернете объявили награду за поимку украинского пранкера, звонившего в морги Кемерово

Вознаграждение составляет 12 млн рублей

29 марта, PrimaMedia. Неизвестные кемеровчане, один из которых, возможно, потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявили награду в 12 млн рублей за поимку и передачу правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял заведомо ложные слухи о жертвах трагедии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

Об этом сообщил РИА Новости один из активистов. Сегодня в социальных сетях появилось объявление о награде в 12 млн рублей за поимку и передачу России украинского пранкера Евгения Вольнова. Автор объявления готов отдать компенсацию, положенную за гибель троих родственников.

"Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно", – пояснил владелец телефонного номера, указанного в объявлении.

Сам он назвал себя Геннадием и отметил, что родных в ТЦ потерял не он сам, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица. "Мы хотим, чтобы он понес законное наказание", – пояснил Геннадий.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы проливают конструкции

26 марта, 16:15

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

12:40

Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

13:15

Суд запретил продавать госимущество, утраченное по «делу Мещерякова» в Приморье

09:50

Оптовые цены на бензин в России рекордно выросли и рискуют «взорвать» розницу к лету

11:30

Как сделать прививку от энцефалита во Владивостоке? Инструкция

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia