В интернете объявили награду за поимку украинского пранкера, звонившего в морги Кемерово

Вознаграждение составляет 12 млн рублей

29 марта, PrimaMedia. Неизвестные кемеровчане, один из которых, возможно, потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявили награду в 12 млн рублей за поимку и передачу правосудию украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространял заведомо ложные слухи о жертвах трагедии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

Об этом сообщил РИА Новости один из активистов. Сегодня в социальных сетях появилось объявление о награде в 12 млн рублей за поимку и передачу России украинского пранкера Евгения Вольнова. Автор объявления готов отдать компенсацию, положенную за гибель троих родственников.

"Меня и моих друзей шокировала и сама трагедия, и поведение этого пранкера. Так как следственные органы РФ возбудили против него дело, мы решили ускорить процесс, понимая, что доставить его из-за границы будет сложно", – пояснил владелец телефонного номера, указанного в объявлении.

Сам он назвал себя Геннадием и отметил, что родных в ТЦ потерял не он сам, а его товарищ, хотя объявление написано от первого лица. "Мы хотим, чтобы он понес законное наказание", – пояснил Геннадий.