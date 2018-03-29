Кремль прокомментировал бойкот ЧМ-2018 в России

Чемпионат не посетят члены королевской семьи Великобритании

29 марта, PrimaMedia. Отказ официальных лиц посетить чемпионат мира по футболу вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

В данном случае отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках чемпионата вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, главное в чемпионате мира по футболу — это не приезд чиновников, а игра команд.

"ФедералПресс" напоминает, вчера власти Исландии объявили, что их представители не приедут в Россию. Такое решение принято в связи с "делом Скрипаля".

При этом сборная Исландии примет участие в турнире.

Чемпионат также не посетят члены королевской семьи Великобритании.

К бойкоту может присоединиться еще ряд стран.