До матча осталось

Общество. 13:20

Кремль прокомментировал бойкот ЧМ-2018 в России

Чемпионат не посетят члены королевской семьи Великобритании

29 марта, PrimaMedia. Отказ официальных лиц посетить чемпионат мира по футболу вряд ли может негативно повлиять на спортивный праздник. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "ФедералПресс".

В данном случае отказ официальных лиц посещать те или иные мероприятия в рамках чемпионата вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, главное в чемпионате мира по футболу — это не приезд чиновников, а игра команд.

"ФедералПресс" напоминает, вчера власти Исландии объявили, что их представители не приедут в Россию. Такое решение принято в связи с "делом Скрипаля".

При этом сборная Исландии примет участие в турнире.

Чемпионат также не посетят члены королевской семьи Великобритании.

К бойкоту может присоединиться еще ряд стран.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы проливают конструкции

26 марта, 16:15

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

12:40

Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

13:15

Суд запретил продавать госимущество, утраченное по «делу Мещерякова» в Приморье

09:50

Оптовые цены на бензин в России рекордно выросли и рискуют «взорвать» розницу к лету

11:30

Как сделать прививку от энцефалита во Владивостоке? Инструкция

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia