Прессе на заметку: изменения в законе о СМИ обсудят на МедиаФоруме российских островов

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Руководитель Управления Роскомнадзора расскажет о новых требованиях законодательства и даст рекомендации по их соблюдению

29 марта, PrimaMedia. Руководитель Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Альберт Шестаков примет участие в Первом международном МедиаФоруме российских островов, который состоится 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Эксперт расскажет представителям медиасферы о новых изменениях в законодательстве о СМИ, а также даст рекомендации по их соблюдению, сообщает ИА PrimaMedia.

Речь пойдет о нововведениях в федеральный закон "О средствах массовой информации" , вступивших с силу с 01 января 2018 года. В своем выступлении Альберт Шестаков затронет тему соблюдения лицензионных условий и представит статистику наиболее распространенных нарушений в сфере массовых коммуникаций.

Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.

В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.

Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.

В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД "Губернские ведомости", Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.