Тревога по телевизору и на улице: не все жители Владивостока услышали звуки сирены

Во Владивостоке проверили систему оповещения. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Проверка системы оповещения населения прошла в столице Приморья (ФОТО, ВИДЕО)

29 марта, PrimaMedia. Сирены в разных районах Владивостока взвыли с 11.00 до 12.00 дня 29 марта в ходе плановой комплексной проверки системы оповещения населения. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока заранее через СМИ сообщили о проведении учебной тревоги, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пишут жители Владивостока в социальных сетях, сирены взвыли достаточно громко не во всех районах города. В Центре, на Снеговой, Чуркине, Луговой, Седанке и в районе бухты Тихой сигнал услышали. А вот жители Некрасовской, Кузнецова, района Снеговая падь, Второй речки и Баляева отмечают, что тревоги не заметили.

Во Владивостоке взвыли сирены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке взвыли сирены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Во Владивостоке взвыли сирены. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, что в случае тревоги в районах Владивостока должны включиться звуковые сирены и речевое оповещение. Распространять сигнал тревоги должны также и по телевизору: по каналам "Россия-1", "Россия-24 "Общественное телевидение Приморья", информационным каналы кабельного телевидения компании "Подряд", каналам радио— и проводного вещания "Радио России" и "Маяк".

Звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения "Внимание всем!", который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Цель проведения этой комплексной технической проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению. Она будет проводиться с включением оконечных устройств и учебным оповещением населения.