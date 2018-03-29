Госдума конкретизирует идею о наказании за фейки в Сети

Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово

29 марта, PrimaMedia. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что депутатам необходимо обсудить и конкретизировать инициативу о наказании за распространение ложной информации в интернете, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению Мукабеновой, в случае разработки соответствующего закона он не должен ограничивать свободу слова пользователей Сети, пишет агентство.

Речь идет об инициативе пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они предложили подготовить законопроект, предполагающий наказание за распространение ложной информации в интернете.

Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово, при освещении которых ряд блогеров распространили массу недостоверных новостей.