До матча осталось

Общество. 13:35

Госдума конкретизирует идею о наказании за фейки в Сети

Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово

29 марта, PrimaMedia. Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что депутатам необходимо обсудить и конкретизировать инициативу о наказании за распространение ложной информации в интернете, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщило ИА Nation News.

По мнению Мукабеновой, в случае разработки соответствующего закона он не должен ограничивать свободу слова пользователей Сети, пишет агентство.

Речь идет об инициативе пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Они предложили подготовить законопроект, предполагающий наказание за распространение ложной информации в интернете.

Необходимость такого документа показали трагические события в Кемерово, при освещении которых ряд блогеров распространили массу недостоверных новостей.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

28 марта, 15:00

Бюджет Приморья "похудеет" на 400 млн в год из-за льгот на "оборонку" и судостроение

22 марта, 14:45

Р. Гольдштейн: Досрочное оформление ДВ гектара в собственность даст позитивный импульс

21 марта, 21:20

К решению проблемы бродячих животных в Приморье нужно привлекать НКО - Александр Ролик

21 марта, 17:35

Детям-сиротам Владивостока выделят по 5 тысяч рублей на аренду жилья

21 марта, 15:15

Тему экологии в Приморье затронули на парламентских слушаниях в Госдуме

20 марта, 18:55

Картина дня

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

12:40

Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

13:15

Суд запретил продавать госимущество, утраченное по «делу Мещерякова» в Приморье

09:50

Оптовые цены на бензин в России рекордно выросли и рискуют «взорвать» розницу к лету

11:30

Как сделать прививку от энцефалита во Владивостоке? Инструкция

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia