До матча осталось

Общество. 13:40

Опрос показал, что россиянки больше ценят в мужчинах

За 25 лет портреты идеального мужчины и женщины в России практически не изменились

29 марта, PrimaMedia. Россиянки считают, что главными качествами современного мужчины являются ум и способность хорошо зарабатывать. Таковы результаты всероссийского опроса "Левада‐центра", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)", — сказано в исследовании.

При этом социологи отмечают, что за 25 лет портрет идеального мужчины и женщины в России практически не изменились. Единственное ,что поменялось — за это время в обществе практически перестали ценить порядочность.

Итак, ум мужчины играет главную роль для 51% россиянок. На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%).

46% мужчин при этом отмечают, что главное для них в женщине — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%). Ум женщины при этом вышел только на четвертую строчку – он важен 25% мужчин.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Картина дня

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

12:40

Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

13:15

Суд запретил продавать госимущество, утраченное по «делу Мещерякова» в Приморье

09:50

Оптовые цены на бензин в России рекордно выросли и рискуют «взорвать» розницу к лету

11:30

Как сделать прививку от энцефалита во Владивостоке? Инструкция

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia