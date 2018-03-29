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Людмила Талабаева возглавила секцию по законодательному обеспечению рыболовства Дальнего Востока. Фото: Совет Федерации
Большая Рыба

Сенатор Людмила Талабаева возглавила секцию по законодательному обеспечению рыболовства ДВ

Состоялось первое заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона

29 марта, PrimaMedia. Представитель Приморского края от законодательного органа государственной власти Людмила Талабаева приняла участие в первом заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации. Он был образован в соответствии с постановлением Совета федерации Федерального собрания, сообщает ИА PrimaMedia.

Такая форма деятельности позволит не только заниматься разработкой законодательных инициатив, но и готовить предложения по принципиально важным вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Первое заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона было посвящено совершенствованию законодательного обеспечения развития этих территорий.

Участники заседания рассмотрели организационные вопросы, в частности, формирование секций Совета, а также обсудили план работы на 2018 год.

Так Людмила Талабаева была единогласно избрана руководителем секции по законодательному обеспечению агропромышленного комплекса и рыболовства.

Участники заседания напомнили, что в Совете Федерации с 2013 года существовала специальная рабочая группа по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Одной из целей ее работы была подготовка комплексного закона в этой сфере.

Президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров, выступая на заседании, отметил, что такая новая форма деятельности, как созданный Совет по вопросам развития позволит эффективно заниматься разработкой законодательных инициатив и готовить предложения по принципиально важным вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В ходе мероприятия статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков рассказал об актуальных вопросах законодательного обеспечения развития Дальнего Востока и Байкальского региона, акцентировав внимание на правовом обеспечении опережающего развития этих территорий.

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