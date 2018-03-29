Российские инновации позволят достичь качественного роста всей аквакультуры — Л. Талабаева

Людмила Талабаева. Фото: Совет Федерации

Развитие рыбохозяйственного сектора в нашей стране — объективная необходимость, уверена сенатор

29 марта, PrimaMedia. Сенатор Совета Федерации от Приморского края, член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева провела совещание "О перспективах внедрения отечественных инновационных технологий в целях развития российской аквакультуры".

Как отметила сенатор, товарное рыборазведение составляет 43% от общего объема мирового производства рыбопродукции. Востребованность и стратегическое значение аквакультуры предопределяют важность стимулирования ее развития. "Потенциальные возможности для роста отечественной товарной аквакультуры у нас есть. Это и обширный водный фонд, и естественная кормовая база, и видовое разнообразие гидробионтов, а также возрастающий спрос населения на качественную рыбную продукцию".

Людмила Талабаева напомнила, что в послании президента России Федеральному собранию РФ отмечалась необходимость кардинального прорыва в создании новых отечественных технологий, активизации работы научно-образовательных центров.

По словам сенатора, к инновационным технологиям в области аквакультуры относится использование установок с замкнутой системой водоснабжения (УЗВ).

"Это очень перспективное направление товарной аквакультуры, поскольку позволяет нивелировать недостатки выращивания рыбы в садках и проточных бассейнах", — отметила сенатор.

Как подчеркнула Людмила Талабаева, современные комплексы, работающие на основе УЗВ, имеют полный замкнутый технологический цикл и могут размещаться в любых климатических поясах России, а также для них не требуются рыбоводные участки. Российские технологические решения не уступают зарубежным аналогам, а по ряду показателей имеют существенные преимущества.

"К сожалению, они не имеют должного распространения, поскольку малоизвестны широкому кругу производителей аквакультуры. Необходима популяризация наших достижений в этой области", — сказала сенатор.

Людмила Талабаева внесла ряд предложений, направленных на выполнение обозначенных в послании поручений президента РФ в части создания и внедрения новых отечественных технологий.

В частности, министерству сельского хозяйства РФ совместно с Федеральным агентством по рыболовству рекомендовано собрать информацию по лучшим отечественным технологиям установок замкнутого водоснабжения или их отдельным компонентам, проанализировать ее и подготовить информационные материалы для широкого круга пользователей о разработках в этой сфере. Кроме того, провести на базе Федерального селекционного центра рыбоводства семинар-совещание по развитию и опыту использования установок замкнутого водоснабжения в товарной аквакультуре.



Российские инновации позволят достичь качественного роста всей аквакультуры — Л. Талабаева. Фото: Совет Федерации

Людмила Талабаева подчеркнула важность поднимаемого вопроса. Развитие аквакультуры в нашей стране — объективная необходимость на сегодняшний день. При выстраивании правильной государственной политики потенциал российской аквакультуры вполне может позволить удвоить показатели отечественной рыбохозяйственной отрасли, считает сенатор.

"Производство доступной и экологически чистой рыбной продукции даже в удаленных от побережья регионах нашей страны – это значимый вклад в укрепление здоровья нации, обеспечение продовольственной безопасности и самодостаточности России. Надо создать условия для стимулирования и поддержания таких начинаний".

В ходе совещания рассматривались актуальные вопросы, связанные с использованием отечественных инновационных технологий, применяемых в установках с замкнутой системой водоснабжения, высказывались системные предложения по совершенствованию этого направления. Участники обсудили преимущества и сдерживающие факторы развития аквакультуры на УЗВ-комплексах.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иванник, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, федеральных и региональных органов государственной власти.