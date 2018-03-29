«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

Единая Россия. Фото: ИА PrimaMedia

Интрига губернаторских праймериз – кто согласится стать «спарринг-партнером» Андрея Тарасенко

29 марта, PrimaMedia. Приморский региональный политсовет "Единой России" открыл новый политический сезон. Накануне, 28 марта, единороссы сформировали оргкомитет по подготовке к праймериз, которые определят кандидатов от "Единой России" в депутаты на довыборах Заксобрания по одномандатным округам №4 и №6, а также – на пост губернатора Приморского края. Прием документов начинается 2 апреля, а само предварительное голосование состоится 3 июня. Эксперты считают, что в губернаторских праймериз есть интрига – кто станет спарринг-партнером беспартийного врио губернатора Андрея Тарасенко в случае его участия в предварительном голосовании. Более непредсказуемым может стать определение кандидатов на парламентские довыборы. А праймериз по отбору кандидата в губернаторы станет площадкой для "легитимизации" в качестве кандидата действующего главы региона и повышения его узнаваемости., сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, два мандата в Законодательном собрании Приморского края стали вакантными после того, члены фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Александр Костенко и Константин Богданенко перешли на работу в систему исполнительной власти. Александр Костенко стал первым вице-губернатором, а Богданенко – в качестве заместителя губернатора теперь курирует стратегическое развитие. В этой связи открылись вакансии по Уссурийску (округ №6) и Фрунзенскому району Владивостока вкупе с Хасанским районом (округ №4).

Решение о создании оргкомитета было принято 28 марта на заседании регионального политсовета "Единой России", который прошел при участии врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Тогда же был утвержден состав оргкомитета и назначен его председатель – секретарь реготделения Валентин Шуматов.

Уже в понедельник, 2 апреля, оргкомитет приступит к своей работе – приему документов от участников на выдвижение на партийные выборы. В этом году они также пройдут по самой открытой модели голосования, в первое воскресенье лета – 3 июня. Эта дата определена Единым днем предварительного голосования на территории всей страны.

Прием документов будет осуществляться на базе исполнительного комитета партии "Единая Россия" во Владивостоке до 8 мая включительно.

В полномочия оргкомитета войдут регистрация кандидатов, создание счетных комиссий, консультационная поддержка, организация дебатов и формирование окончательного списка участников праймериз. В партии отмечают, что требования к кандидатам остались прежними: отсутствие судимости, членства в другой партии, счетов и недвижимости за рубежом.

Оргкомитет будет курировать также проведение предварительного голосования по определению кандидата на должность губернатора Приморского края и праймериз на всех территориях, где в Единый день голосования – 9 сентября – пройдут выборы. В этом цикле в Приморском крае пройдет 28 избирательных кампаний муниципального уровня: выборы 12 районных дум нового созыва, 12 глав сельских поселений и 4 довыборов в представительные органы власти.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, в рамках онлайн-марафона "Ночь выборов-2018 во Владивостоке", публично объявил о своих амбициях принять участие в выборах главы региона.

Также глава региона дал понять, что не намерен проводить широкую агитационную кампанию с использованием наружной рекламы и будет придерживаться принципа "пусть за нас говорят наши дела".

"Если моя работа будет интересна в крае, народ меня пойдет избирать. Неинтересна — я даже не буду бегать и рассказывать, что я какие-то буду строить небоскребы. Я сегодня уже что-то делаю, показываю, двигаюсь, создаю. Если такая тенденция понравится, народ сам пойдет. Я не хочу вывешивать там эти портреты и так далее. Я зайду на выборную кампанию. Мне сейчас главное — это дело. А вот эти лозунги — не собираюсь, даже не хочу ни одного портрета вешать", — сказал Тарасенко.

Будет ли выдвигаться Андрей Тарасенко от "Единой России" или пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, эксперты считают, что приемлемы оба варианта. Но выдвижение от партии более выгодно для самого врио губернатора в организационном и электоральном плане.

"Конечно, у Тарасенко, как беспартийного кандидата, выгодная позиция, поэтому в качестве самовыдвиженца перспективно. Но использовать площадку "Единой России" в рамках выдвижения тоже уместно, потому что партия занимает достаточно уверенные позиции в регионе, нет антагонизма после всех прошедших выборных кампаний. Для Тарасенко это организационно и электорально было бы проще. Надо понимать, что, выдвигаясь от партии, он получает часть поддержки электората "Единой России" при том, что сейчас у самого врио недостаточно большой рейтинг и уровень узнаваемости, — считает директор КЦ "Эксперт групп" Павел Наливайко. — Поэтому, думаю, что он будет рассматривать в первую очередь вариант выдвижения через праймериз, учитывая отсутствие масштабных ресурсов на избирательную кампанию и сосредоточение на собственной повестке вместо того, чтобы погружаться в кампанию в случае выдвижения самовыдвиженцем".

Политолог Сергей Гребенюк считает, что в случае решения Андрея Тарасенко участвовать в праймериз "Единой России" исход предварительного голосования будет очевиден. Фактически праймериз будут использованы для "легитимации" кандидата. Но вместе с тем, интересно кого подберут в спарринг-партнеры Андрею Тарасенко. Кроме того, праймериз будут использованы для повышения узнаваемости кандидата.

"В этом смысле праймериз по определению кандидатов на одномандатные округа в Законодательное собрание в большей степени будут соответствовать замыслу самого предварительного голосования и нести в себе интригу", — уверен эксперт.

В "Единой России" настроены на успешную кампанию благодаря проектам, отработанным в рамках президентских выборов. Как отметил на заседании РПС Валентин Шуматов, задачи перед "Единой Россией" стоят самые серьезные. Прошедшие выборы 18 марта потребовали колоссальных усилий в плане мобилизации, которую партия, по его словам, выполнила очень хорошо. И теперь уже совершенно очевидно, что прошедшую президентскую кампанию можно рассматривать как подготовку к предстоящим выборам в сентябре.

"Все инструменты, которые мы использовали во время президентской кампании – проекта "Партийная мобилизация", мобильные приложения "Наблюдатель" и "На выборы РФ" будут использоваться нами в следующей избирательной кампании, которая начнется у нас с предварительного голосования", — сказал партсекретарь.