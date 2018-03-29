На видовой Морвокзала во Владивостоке у мужчины отобрали обручальное кольцо и деньги

У нападавшего из Хабаровска не было денег, чтобы доехать до туберкулезного диспансера

29 марта, PrimaMedia. В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от 40-летнего мужчины по факту вымогательства. Потерпевший рассказал, что в дневное время суток, когда он находился на видовой площадке Морского вокзала Владивостока, к нему подошел неизвестный и, угрожая физической расправой, похитил обручальное кольцо и печатку из золото, а также денежные средства сумме 500 рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 12 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Вскоре был задержан 29-летний ранее судимый житель Советской Гавани Хабаровского края.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что прибыл во Владивосток для прохождения лечения в туберкулезном диспансере и поскольку у него отсутствовали деньги, он, находясь на Морском вокзале Владивостока, под угрозой применения насилия потребовал от неизвестного ему мужчины ценности и денежные средства. Похищенное кольцо сдал в ломбард.