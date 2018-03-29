«Билетур» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам «Дальний Восток 2018»

29 марта, PrimaMedia. С 29 марта в офисах Всероссийской сети "Билетур" открыта продажа авиабилетов по субсидированным тарифам в рамках правительственной программы "Дальний Восток 2018". Жители Дальнего Востока могут приобрести авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и еще десятки городов страны по льготным тарифам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сети "Билетур".
В этом году субсидированная программа действует дольше, чем обычно – отправиться в полет по льготным билетам можно будет с 1 апреля по 30 ноября 2018 года. Воспользоваться льготой могут граждане РФ, не достигшие 23 лет, а также женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также субсидирование перелетов по стране действует для инвалидов I группы и сопровождающих лиц, детей инвалидов (не достигших 18 лет) и сопровождающих лиц и инвалидов с детства II и III группы. Для детей с 2 до 12 лет действует дополнительная скидка – минус 25% от субсидированного тарифа.
Список рейсов по субсидируемым тарифам и ориентировочная стоимость билетов:
Владивосток – Москва — 7 400 рублей
Владивосток – Новосибирск – 5 900 рублей
Владивосток — Санкт-Петербург – 7 500 рублей
Владивосток – Сочи – 10 500 рублей
Благовещенск – Москва – 6 400 рублей
Благовещенск – Санкт-Петербург – 6 500 рублей
Хабаровск – Москва — 7 200 рублей
Хабаровск — Санкт-Петербург – 7 300 рублей
Хабаровск – Екатеринбург — 6 200 рублей
Хабаровск – Новосибирск — 5 700 рублей
Хабаровск – Владивосток 1 800 рублей
П.Камчатский – Москва — 7 500 рублей
П.-Камчатский – Владивосток — 6 000 рублей
П.-Камчатский — Санкт-Петербург – 7 500 рублей
П.-Камчатский – Новосибирск – 6 200 рублей
Ю.Сахалинск – Москва — 7 300 рублей
Ю.Сахалинск – Санкт-Петербург – 7 400 рублей
Магадан – Москва — 7 200 рублей
Магадан – Хабаровск — 4 000 рублей
Якутск – Москва — 7 000 рублей
Якутск – Владивосток — 6 400 рублей
Чита – Екатеринбург – 5 000 рублей
Чита – Москва – 6 200 рублей
Улан-Удэ – Москва – 6 200 рублей*.
*Указана ориентировочная стоимость билета при перелете в одну сторону.
Окончательную стоимость и полный перечень направлений перелетов можно узнать в офисах Всероссийской сети "Билетур" или в круглосуточном контактном центре: 8 800 200 66 66 (звонок бесплатный).
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Адреса офисов во Владивостоке:
2. проспект Красного Знамени, 59;
3. проспект 100-летия Владивостока, 35;
4. проспект 100-летия Владивостока, 90;
6. Ивановская, 19;
8. Русская, 59/4;
9. Семеновская, 29.