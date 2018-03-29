Три центральных больницы в Приморье возглавят новые руководители

Новые руководители приступят в ближайшее время к работе в трех лечебных учреждениях Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Главврачи приступят к работе в Артеме, Дальнереченске и Кировском районе

29 марта, PrimaMedia. Новые руководители приступят в ближайшее время к работе в трех лечебных учреждениях Приморья – Артемовской городской больнице №1, Дальнереченской центральной городской больнице и Кировской центральной районной больнице. Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, определены имена победителей очередного конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По итогам конкурса главным врачом Кировской центральной районной больницы станет Елена Монастырная. Победителем конкурса на замещение должности главврача Артемовской горбольницы №1 стал Александр Кондрашкин, а Дальнереченскую горбольницу возглавит Сергей Юдин. Все они окончили в свое время Владивостокский государственный медицинский институт, ныне – Тихоокеанский государственный медицинский университет.

"Конкурс состоялся, победители определены. Как только будет подписан приказ о назначении их руководителями краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения, они смогут приступить к своим обязанностям", – сообщили в департаменте здравоохранения.

Напомним, что с 2016 года руководители медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную или экономическую значимость для региона, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.

"Конкурсом предусмотрены две процедуры – тестирование и индивидуальное собеседование", – сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Павел Серебряков.

Он отметил, что тестирование проводится для оценки личностных качеств кандидатов, а его результаты предоставляются в комиссию перед началом второй конкурсной процедуры – индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование проводится, чтобы оценить профессиональные качества кандидатов. Претендент на должность руководителя учреждения должен ответить на вопросы по основным темам, охватывающим профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей в будущей должности.

Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 70% от максимально возможного: при пяти вопросах – 35 баллов, при шести вопросах – 42 балла, при семи вопросах – 49 баллов.