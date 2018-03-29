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Сезон тайфунов в Тихом океане наступил непривычно рано. Фото: pixabay.com

В Тихом океане набирает силу ранний тропический шторм JELAWAT

В текущем году сезон тайфунов начался непривычно рано

29 марта, PrimaMedia. В текущем году сезон тайфунов в Тихом океане начался рано. Первый тропический шторм, зародившийся 3 января, просуществовал недолго — одни сутки. Второй, февральский, прожил двое суток. В настоящее время появился тайфун № 3 — JELAWAT. Он возник 25 марта в тропической зоне Тихого океана в районе Каролинских островов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

В полночь с 28 на 29 марта по всемирному скоординированному времени (UTC) тропический шторм находился на юге Филиппинского моря в районе с координатами 15,30° с. ш., 135,30° с. ш. Давление в его центре составляло 990 гПа, максимальный ветер достигал 25 м/с. Тайфун медленно смещается на север. Сегодня он пройдёт точку поворота и начнёт смещаться на северо-восток, постепенно увеличивая скорость. По расчётам прогностических схем, в пятницу тропический вихрь продолжит набирать силу, оставаясь в Филиппинском море, в районе с координатами 18,50° с. ш., 138,30° с. ш.

В дальнейшем тайфун, не меняя направления смещения, пройдёт южнее островов Японского архипелага. На погодные условия Приморья он влияния не окажет. За последние 20 лет в марте ни одного, а в апреле всего один тайфун вышел на юг Японского моря и заполнился. Это случилось в 2003 году.

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