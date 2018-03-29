Владивостокские таможенники не выпустили в Северную Корею российский алкоголь

Контрабанда в трюме. Фото: Пресс-служба Владивостокской таможни

Более 8 тысяч бутылок с вином, коньяком, водкой и шампанским корейский моряк пытался увезти контрабандой

29 марта, PrimaMedia. 8267 бутылок незадекларированного алкоголя обнаружили и изъяли сотрудники Владивостокской таможни при оформлении северокорейского теплохода, уходящего в порт Раджин. Согласно заключению эксперта, общая рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составила свыше 1 млн 700 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Гражданин КНДР, член экипажа судна "Ryong Yon", приобрел 434 коробки алкогольной продукции российского производства. Коробки с бутылками вин, водки, коньяка и шампанского он спрятал в трюме судна, прикрыв пустыми мешками.

Алкоголь не был задекларирован. Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили коробки с контрабандой при проведении таможенного оформления теплохода на отход. По словам гражданина Северной Кореи, алкогольную продукцию он приобретал на рынках Владивостока и постепенно размещал в трюме судна для дальнейшего вывоза в КНДР. О запрете вывозить спиртные напитки без декларирования моряк знал, но пошел на риск. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения алкогольной продукции в крупном размере.

Справка: Ответственность за незаконное перемещение алкогольной продукции в крупном размере предусмотрена ч.1 ст. 200.2 УК РФ и влечет наложение штрафа в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Согласно примечанию к статье УК РФ, крупной считается контрабанда при стоимости алкогольной продукции свыше 250 тысяч рублей.