Кремль ответил на вопрос о саммите России и КНДР во Владивостоке

Ким Чен Ын. Фото: pixabay.com

Накануне Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка пригласил руководство Северной Кореи на ВЭФ

29 марта, PrimaMedia. В повестке дня президента Владимира Путина нет проведения российско-северокорейского саммита, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. "Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов в повестке президента нет", – цитирует Пескова ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что в последнее время в политических и бизнес-кругах РФ активно муссируется идея о возможном проведения во Владивостоке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Накануне Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР пригласил руководство Северной Кореи принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

"Нам необходимо искать новые точки роста торгового оборота и прорабатывать новые сферы сотрудничества. 11-13 сентября во Владивостоке состоится четвертый Восточный экономический форум, мы ждем представителей южнокорейской делегации и приглашаем вас также принять самое активное участие в его работе. На площадке форума мы предоставим КНДР возможность организовать презентацию туристических и экономических возможностей КНДР для межрегионального сотрудничества", — заявил Министр, обращаясь к министру внешних экономических дел КНДР Ким Ён Чжэ.

Александр Галушка отметил, что российские власти приветствуют начало диалога, в том числе с большим надеждами смотрят на перспективы проведения межкорейского саммита. "Россия приветствует позитивные тенденции в развитии ситуации на Корейском полуострове. Рады, что Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын публично обозначил курс республики на возобновление контактов с Югом".

Глава Минвостокразвития, открывая заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР обозначил, что Российская Федерация является ответственным участником международной деятельности. Поэтому готова обсуждать торгово-экономические связи с КНДР в рамках, которые установлены советом безопасности ООН. "Мы готовы оказывать всемерное содействие деловым кругам двух стран в налаживании взаимодействия, не подпадающего под международные санкции", — добавил он.