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Во Владивостоке нет антинаркотической программы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Начальник полиции Владивостока: Выявляем семь наркопреступлений в день - это уже крик души

Средства, которые сейчас распространяются, вызывают привыкание быстрее, чем героин

29 марта, PrimaMedia. В прошлом году во Владивостоке регистрировалось порядка семи наркопреступлений в день. Тенденция продолжилась и в 2018 году. Начальник УМВД России по Владивостоку Сергей Гусев сообщил, что если не будут приняты превентивные меры, через три года эта цифра возрастет в разы. На очередном заседании Думы Владивостока он призвал депутатов вложить силы и средства в антинаркотическую профилактику, сообщает ИА PrimaMedia.

Сергей Гусев представил вниманию депутатов отчет о работе полиции Владивостока в 2017 году. По словам начальника ведомства, одной из главных болевых точек являются преступления в области оборота наркотических средств.

"В 2017 году выявлено 2874 преступления. Если разделить на 365 дней – это семь наркотических преступлений в день. За два месяца 2018 года – уже 372 преступления зарегистрировано на территории Владивостока. Самое страшное, что я заметил – это распространение наркотиков несовершеннолетними", — сообщил Сергей Гусев.

Он отметил, что проблема оборота наркотиков среди детей связана с недостаточными профилактическими мерами и отсутствием муниципальной программы, направленной на пропаганду отрицательного отношения к употреблению.

"Что происходит в профилактике. В 2006 – 2011 годах, помните, какие громаднейшие социальные антинаркотические программы шли на телевидении? Реклама шла. На сегодняшний день мы ограничены работой в школах и институтах – такая поверхностная работа ведется. У меня у самого дочь учится в школе. Рассказать, что происходит? Классный руководитель говорит: не надо заниматься распространением. Антинаркотической муниципальной программы в городе Владивостоке нет. Средства не выделяются", — подчеркнул Сергей Гусев.

Он заявил, что если к решению этой проблемы не подключится общественность и лично депутаты, то "через три года эта цифра увеличится в два-три раза". Гусев также сообщил, что проблема наркомании приближается к масштабам 90-х годов. При этом сейчас на рынке "веществ" распространены такие средства, которые вызывают очень сильную зависимость, и привыкание к ним быстрее, чем к героину. Свой "крик души" начальник городской полиции адресовал народным избранникам и попросил их включиться в решение проблемы.

Депутаты внимательно выслушали Сергей Гусева и поинтересовались, сколько будут стоить бюджету такие мероприятия.

"Бюджет не нужен! – заявил Сергей Гусев. — Есть понятие — внебюджетное финансирование. Не надо думать, что есть только бюджет Владивостока. Есть СМИ, к которым нужно найти подход для организации взаимодействия с ними. Я думаю, не все депутаты зарплату получают? Я думаю, они разберутся и подготовят эти ролики. Ну не хватает нас! У меня всего 12 сотрудников по делам несовершеннолетних, поймите правильно. Давайте мы совместно с вами этим займемся. Ведь есть внебюджетные фонды. Людям нужно донести правильно — они сейчас в Интернете, в гаджетах. И не думаю, что это такие большие затраты. Единственное — создание роликов, их нужно оплачивать".

Депутат Дмитрий Поташев предложил Сергею Гусеву организовать совместные мероприятия в школах – вести профилактическую работу вместе с депутатами, полицией и адвокатами. Однако начальнику городского УМВД идея не очень понравилась.

"С молодежью не умеют работать. Мы пойдем и будем говорить о наказании: "Вот если ты это сделаешь, мы тебя посадим". Но вы поймите, они дети, с ним по-другому нужно. Они молодые, они еще борются, протестуют, мы еще хуже сделаем. Тут надо больше с психологами, а не с юристами. Они должны на подсознательном уровне это понять, через визуальные материалы, что наркотики – это очень-очень плохо", — высказал свою позицию Сергей Гусев.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик пообещал, что вопрос будет "глубоко изучен" и вынесен на обсуждение на комитете. Депутаты приняли доклад Сергея Гусева к сведению.

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