Спешно демонтировали, а склад дорогой: почему неликвид из отеля Hyatt ржавеет на улице

санетехника в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

АО «Наш дом – Приморье» продает товарно-материальные ценности, так и не ставшие частью отеля на мысе Бурный (ФОТО)

29 марта, PrimaMedia. Уже полгода идет масштабная распродажа товарно-материальных ценностей (ТМЦ) из Хаятта на мысе Бурный. На сайте заказчика строительства пятизвездочных гостиниц Владивостока есть объявления о продаже сантехники, стройматериалов, зеркал, вентиляторов и шести тысяч литров этиленгликоля. "Неликвид" лежит под открытым небом в районе гостиницы "Амурский залив". Как рассказал сотрудник компании АО "Наш дом – Приморье", занимающейся продажами, сантехнику в спешке вывезли во время неразберихи, когда было непонятно, достроят гостиницу или нет. Деньги на склад решили не выделять, поэтому оставили демонтированные унитазы и ванны под открытым небом, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам специалиста по продажам АО "Наш дом – Приморье" Дмитрия Шумейко, руководство, которое управляет компанией сейчас, как и предыдущий состав руководителей, не имеет отношения к вывозу ТМЦ на улицу.

– Мне сложно прокомментировать. Но делалось это, наверное, неправильно. Демонтировать можно было качественнее. Сейчас у нас новый директор, не с моего указания, и не с указания даже предыдущего руководства это вывозили. Спешно все демонтировалось. Чем было вызвано? Наверное, были какие-то причины, связанные с тем, что нужно было быстро демонтировать и достраивать. Там же все время гонка. Вывезли на стройплощадку. А как складировать? Отдельный склад нанимать? Это большие деньги. Отдельного помещения нет. Пока положили так, видимо. По большому счету это неправильно, но с другой стороны, финансово было бы сложно обеспечить хранение, – сказал Дмитрий Шумейко.

Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

По его словам,товары, которые выставлены на продажу, являются "неликвидами" – труднореализуемыми, со сколами и трещинами. Каждый предмет прошел оценку перед продажей, но его цена с клиентом обсуждается. "Неликвид" может купить любой желающий. Перед покупкой его можно посмотреть – товар заинтересованным покупателям покажет кладовщик.

Как рассказал Дмитрий Шумейко, в распродажу "неликвидов" попали ТМЦ, которые были не востребованы при строительстве отеля на Корабельной набережной, не подошли по проектным требованиям или устарели для его оснащения.

Также среди объявлений можно встретить более "ликвидный" товар – например, матрасы и ЖК-телевизоры. По словам представителя компании, их после запрета врио губернатора Андрея Тарасенко продавать перестали.

Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Cантехника из Hyatt хранится в районе гостиницы "Амурский залив". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 7

Напомним, что в сентябре 2017 года выставили на торги один из многострадальных владивостокских "Хаяттов" – комплекс на мысе Бурный. Мебель, технику, предметы интерьера и даже халаты и вешалки, которые должны были служить постояльцам первого пятизвездочного отеля во Владивостоке, стала распродавать компания АО "Наш дом Приморье". Гостиничные товары были закуплены для оснащения гостиницы Hyatt на мысе Бурный, которая была сама выставлена на продажу. Пока большие инвесторы торговались за здание, любой желающий мог присмотреть себе что-нибудь из "начинки". Причем цены в каталоге распродажи оказались значительно ниже рыночных. Всего в каталоге выставили товаров на общую сумму около 18,5 млн рублей.

Компания АО "Наш дом Приморье" работала в офисе на Бестужева, где был шоу-рум с товарами из каталога, габаритные товары хранились в ангаре. Там можно было приобрести "ликвидные" постельные принадлежности, бытовую технику, мебель и украшения интерьера – пятиярусную люстру, отделанную конским волосом и рогом буйвола, бронзовую скульптуру женщины и даже картины известных приморских художников Сергея Черкасова и Сергея Симакова. Тысячи халатов и сотни утюгов были отправлены на распродажу.

Месяц спустя, в октябре 2017 года, одним из первых шагов Андрея Тарасенко на посту главы региона было снятие гостиницы на мысе Бурном с торгов. Он решил достраивать гостиницу и пообещал "разобраться" с теми, кто продает утварь, технику, мебель и элементы интерьера из недостроя. "Я спрошу, кто продает это имущество. Разрешения я не давал, конкурс не прошел. Посмотрю, кто из подрядчиков отвечает за хранение этих вилок, ложек, халатов. Он будет за свои деньги все это снова покупать!", — прокомментировал тогда Андрей Тарасенко.

После этого компания АО "Наш дом – Приморье" прекратило торговлю теми ТМЦ, которые еще могут пригодиться для оснащения отеля. При этом "неликвиды", которые больше не станут частью Hyatt, любой желающий может купить и сейчас.