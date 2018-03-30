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Главный редактор издательства Bookscriptor Елена Писарева. Фото: Из личного архива Елены Писаревой
ЛиТР–2018

Е-издательство Bookscriptor: Ждем новых имен на фестивале ЛиТР-2018 во Владивостоке

Главный редактор виртуального книжного издательства Елена Писарева едет на мероприятие ради самобытного дальневосточного творчества

30 марта, PrimaMedia. Во Владивостоке 7-8 июня пройдет всероссийский литературный фестиваль "ЛиТР-2018". Главный редактор виртуального книжного издательства Bookscriptor Елена Писарева рассказала, что ждет от масштабного мероприятия новых имен и самобытного дальневосточного творчества.

— Когда говорят о Дальнем Востоке, сразу вспоминается "Владивосток-2000" Ильи Лагутенко, "Остров Сахалин" Чехова, "Разгром Фадеева". Но все это лишь смутное представление, отрывочные знания — конкретики о том, в каком состоянии, к примеру, сейчас находится дальневосточная литература и современное искусство, нет. Но, определенно, место, расположенное на стыке двух культур — западной и восточной — не может не обладать самобытностью. Мы решили поддержать фестиваль "Литература Тихоокеанской России", потому что считаем важным широкое распространение культуры, не только ее локализация в культурных столицах — Москве и Петербурге. Фестиваль во Владивостоке может стать шагом к преодолению границ, обмену писательским опытом, открытию новых имен и новых литературных голосов, — рассказала Елена Писарева.

7-8 июня во Владивостоке пройдет всероссийский литературный фестиваль. Жителей Приморья ожидают встречи с известными российскими писателями, мастер-классы, презентации новинок литературного рынка от ведущих издательств и многое другое. Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва).

— На фестиваль, который мы планируем, приедут и Павел Басинский, и Захар Прилепин, и Андрей Рубанов. Наша культурно-литературная площадка "КультБригада", в Москве, существует уже достаточно продолжительное время, мы уже провели более 60-ти встреч с главными литературными персонами России. Удивительным образом получилось, что все люди, с которыми я говорил об организации литературного фестиваля во Владивостоке, начиная от писателей Приморья, и заканчивая Александром Галушкой, Министром по развитию Дальнего Востока, восприняли эту идею с огромным энтузиазмом, — рассказал глава интеллектуального клуба "КультБригада" Вячеслав Коновалов.

Основными площадками Фестиваля станут: Научная библиотека ДВФУ, Приморский музей имени Арсеньева, молодежная библиотека "БУК", книжный магазин "Владкнига", книжный клуб "Невельской", Приморская краевая детская библиотека.

Сайт фестиваля — litrfes.ru, новости фестиваля также доступны в facebook и Instagram @literfest.

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Е-издательство Bookscriptor: Ждем новых имен на фестивале ЛиТР-2018 во Владивостоке
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