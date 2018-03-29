Мэрия Владивостока рассматривает вопрос о запуске электричек на Эгершельд

Рельсы. Фото: Анастасия Голованушкина, ИА PrimaMedia

Одновременно глава города предложил добавить вагонов пригородным электропоездам

29 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко в ходе совещания по вопросу развития транспортного комплекса города Владивостока обратился к руководству АО "Экспресс Приморья" с предложением увеличить количество пригородных поездов или их составность на летний период. Участники совещания также обсудили запуск электричек на Эгершельд и по Корабельной Набережной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

"В администрацию города поступают обращения от представителей садоводческих обществ по поводу недостатка подвижного состава на пригородных электропоездах, — отметил в ходе совещания Виталий Веркеенко, — Предлагаю рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на маршрутах пригородных электропоездов в дачный сезон в период с апреля по октябрь. Это позволит избежать давки и улучшить качество обслуживания пассажиров на социально-значимых направлениях".

В частности, жители города просят увеличить с четырех до шести количество вагонов в электропоездах, следующих до станций "Раздольное" и "Кипарисово" в утренние и вечерние часы.

Генеральный директор АО "Экспресс Приморья" Константин Шелухин отметил, что в настоящее время по маршрутам курсирует 43 поезда, в летнее время количество увеличивается до 46, а в выходные дни до 50. Вопрос о дополнительных вагонах будет рассмотрен в ближайшее время.

Возможность запуска электричек на Эгершельд и по Корабельной Набережной может стать частью проекта "Городская электричка". По словам главы города, заинтересованность мэрии в развитии городского электротранспорта есть.

"При переводе части пассажиропотока на электротранспорт сократится интенсивность движения личного автотранспорта по дорогам города, особенно в центральной его части, следовательно, уменьшатся транспортные заторы", — подчеркнул Виталий Веркеенко.

Рассматривается и перспектива наладить мультимодальные перевозки, при которых пассажирам не придётся приобретать два билета при пересадке, например, с автобуса на городскую электричку – достаточно будет единого транспортного билета с вводом льгот для отдельных категорий граждан.