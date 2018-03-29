Молодые предприниматели пять лет меняют бизнес-среду Приморья

Клуб "Примбиз" отметит свое 5-летие в грядущее воскресенье. Фото: предоставлено "Примбиз"

С момента основания в 2013 году в рамках клуба проводятся мероприятия различного формата - от бизнес-завтраков до масштабных форумов

29 марта, PrimaMedia. Клуб "Примбиз" — крупнейшее сообщество молодых предпринимателей на Дальнем Востоке отметит свое 5-летие в грядущее воскресенье, 1 апреля. С момента основания в 2013 году в рамках клуба проводятся мероприятия различного формата — от бизнес-завтраков до масштабных форумов. Главная цель всех проектов — помочь владельцам предприятий лучше понять условия ведения бизнеса в Приморье, а также сделать бизнес-климат Дальнего Востока более свободным, прозрачным и инвестиционно привлекательным, сообщает ИА PrimaMedia.

Своим опытом участия в жизни клуба поделился собственник и директор компании "Суперпак" Александр Рубцов.



Александр Рубцов на WorkShop "Мотивация и делегирование" с Сергеем Ткачёвым "ГиперАвто". Фото: предоставлено клубом "Примбизм"

"Всё началось с того, что в университете (а может и раньше) я твёрдо решил открыть своё дело и не работать "на дядю". Среди моих знакомых и родственников не было предпринимателей. Не имея ни малейшего понимания о том, как строится бизнес, я, полный энтузиазма, начал свои первые шаги. Набивались шишки, генерировался различный опыт, но большого прогресса я не видел. Мысль, о том, что так больше продолжаться не может, заставила меня задуматься о поиске сообщества, где можно спросить совета и послушать более опытных и состоявшихся предпринимателей.

В 2015 году я попал на первый форум предпринимателей "Рост", который сильно расширил грани моего понимания. Опытные и сильные спикеры, истории их становления, тернистые пути к успеху, провалы и ошибки, взлёты и достижения, большое количество абсолютно разных предпринимателей местного уровня, новые знакомства — всё это резко поменяло мой образ мышления. Да и весь дальнейший путь тоже.



Форкм "РОСТ". Фото: предоставлено клубом "Примбизм"

Я стал посещать все мероприятия клуба, задавать вопросы "старшим" товарищам, читать правильную литературу, проходить обучение по темам, которые считал неосвоенными и провальными для себя. Теперь я чётко понимаю, как двигаться дальше, осознал важность предпринимательских знакомств и связей.

Одна мысль о том, что я знаком с учредителями компаний "ДНС", "ГиперАвто", "В-Лазера", "МосИгры", "ДоДо Пицца" уже даёт мощный приток мотивации.

Ведь они такие же люди, как и я, но с большим упорством и уверенностью в своём успехе, более энергичные и опытные, а это значит, что впереди большой путь и есть к чему стремиться. Все границы у нас в головах, и их нужно стирать".

Нестабильная экономическая ситуации повлияла на предпринимателей Владивостока не меньше, чем в центральных регионах страны. Соучредитель парикмахерской "Добро" Любовь Иванова считает, что люди в последнее время стали более экономными, и в ближайшем будущем эта ситуация не изменится.



Любовь Иванова. Фото: предоставлено клубом "Примбизм"

"Все что остается нам – владельцам малого и среднего бизнеса – консолидироваться и поддерживать друг друга. Я неправильно оценила свои силы, открыла филиал предприятия в Москве, но через год стала терпеть большие убытки, и пришлось все закрыть. Я вернулась во Владивосток и долгое время прибывала в депрессии. Лично мне клуб "Примбиз" помог быстрее оправиться после провала. Сегодня я веду в клубе один из самых популярных проектов "Выжившие". В нем известные люди Владивостока делятся историями своих поражений, а также полезным опытом, который удалось получить".

"Я принимаю участие во встречах клуба все пять лет, – говорит директор компании ООО "Владремонт" Сергей Кодолов. – За это время пообщался со многими людьми. Самой знаковой и важной встречей для себя считаю знакомство с владельцем завода "Эколос-ДВ" Алексеем Бурдюком. Для меня это был бизнес "следующего уровня", у которого можно много чему поучиться. Алексей дал мне несколько дельных советов, как улучшить бизнес-процессы, которые действительно сработали на практике. Также среди участников клуба я часто нахожу себе клиентов с крупными заказами.



Сергей Кодолов, WorkShop "Мотивация и делегирование" с Сергеем Ткачёвым "ГиперАвто". Фото: предоставлено клубом "Примбизм"

Но это не самое главное. Главное – это стимул развиваться, который появляется, когда ты общаешься с настоящими гуру бизнеса. Ты сравниваешь их уровень знаний со своим и понимаешь, что вообще не разбираешься во многих вопросах, и надо учиться".

Своими мыслями по поводу развития клуба поделился председатель правления клуба "Примбиз" Евгений Шкарупа.



Евгений Шкарупа. Фото: предоставлено клубом "Примбизм"

"В 2013 году у группы единомышленников родилась идея организовывать встречи начинающих бизнесменов с известными предпринимателями для обмена опытом. Этот формат стал настолько популярным, что мы стали проводить такие встречи регулярно. Со временем проектов стало больше. Так родился клуб "Примбиз". Сегодня мы проводим около пяти регулярных мероприятий для бизнесменов каждый месяц – бизнес-завтрак, встреча со спикерами, выжившие, бизнес будущего. Планируем начать плотную работу со студентами Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Впереди еще более амбициозные планы – организовать бизнес-школу для владельцев малых и средних предприятий.

Один из самых масштабных и амбициозных проектов клуба – форум "РОСТ", проходит ежегодно и собирает более 1 тысячи предпринимателей со всего Дальнего Востока. За три года спикерами форума стали не только представителей среднего и крупного бизнеса из России, но и Канады, Индии, Гонконга, Китая, США и других стран.

5-летие клуба "Примбиз" предприниматели Владивостока будут праздновать 1 апреля на территории ТРК "Приморское кольцо", где планируют провести гонку на картингах "Боссы на рулят". Победитель получит памятный подарок, а также статус самого скоростного предпринимателя в городе. В программе также множество других полезных активностей: нетворкинг, бизнес-игры, знакомство с крупными бизнесменами Приморского края.

Чтобы принять участие в праздновании, необходимо зарегистрироваться на сайте https://primbiz.com/events/den-rozhdeniya-kluba-primbiz/.