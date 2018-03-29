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Жители Владивостока третий день несут цветы и игрушки в память жертв пожара в Кемерово. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Траурные игрушки с центральной площади Владивостока заберут на церковный склад

Каждый житель города сможет прийти в храм и взять одну из них себе (ФОТО)

29 марта, PrimaMedia. Приход Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия во Владивостоке забирает игрушки и вещи, принесенные горожанами на центральную площадь города в память о трагедии в Кемерово. По словам отца Игоря, их разместят на социальном складе в приходе Храма по адресу Бородинская, 25, где каждый желающий сможет забрать себе эту частичку любви и сострадания. В числе подопечных храма многодетные семьи, центры семейного устройства, приюты и другие нуждающиеся в различной помощи люди, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.

Как отметил директор Приморского музея имени Арсеньева Виктор Шалай, такое решение — история про любовь и приятие, про помощь и спасение.

"В этих игрушках столько добрых чувств. Люди совершенно искренне покупали и приносили их на площадь, потрясенные страшным горем. Эти дары памяти – символы любви, и я считаю, что будет очень правильным поделиться ими с теми, кто живет без любви. К сожалению, среди нас много таких — людей, совершенно лишенных этого, никому не нужных и забытых. Очень по-доброму и по совести будет, если те, кто откликнулся на общее горе, поделятся своим теплом и вниманием с теми, кому очень нужна любовь. Ведь она может спасти чью-то жизнь… А к разговорам, что игрушки в детские дома не по правилам. Знаете по снипам и гостам мы уже спалили десятки молодых душ… так давайте действовать не по правилам, а по совести…", — сказал Виктор Шалай.

Отметим, что поток людей, желающих оставить на площади города цветы и другие памятные символы, не прекращается уже третий день.

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Напомним, что площадь борцам за власть советов после трагедии стала местом скорби по погибшим в Кемерово. Сотни жителей Владивостока приходили сюда в течение трех дней, чтобы почтить память жертв: возлагали цветы и игрушки к стеле "Владивосток — город воинской славы", оставляли записки и воздушные шары.

28 марта на площади прошла акция памяти: ровно в 19:00 горожане отпустили в небо множество белых шаров под протяжный гудок автомобилистов.

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Как ранее писало ИА PrimaMedia, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно. 28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим, во Владивостоке объявлен трехдневный траур.

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