До матча осталось

ДВТУ опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

Повышение сбора с 1 апреля на 50-90% значительно увеличит стоимость самых популярных в Приморье авто

29 марта, PrimaMedia. С 1 апреля 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2018 № 300 повышаются ставки утилизационного сбора на автомобили. Для транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, утилизационный сбор не изменился, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Повышаются ставки утилизационного сбора для легковых, грузовых автомобилей и прицепов. В частности, ставка утилизационного сбора на новые легковые автомобили:

— с объемом двигателя до 1000 куб. см вырастет на 16,2% с 28,4 тысяч рублей до 33 тысяч рублей (рост коэффициента с 1,42 до 1,65);

— с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 куб. см вырастет сразу на 90,0% с 44,2 тысяч рублей до 84 тысяч рублей (рост коэффициента с 2,21 до 4,2);

— с объемом двигателя свыше 2000 куб. см до 3000 куб. см увеличится на 49,3% с 84,4 тысяч рублей до 126 тысяч рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).

Обращаем внимание, что утилизационный сбор не изменился в отношении транспортных средств с объемом двигателя более 3000 куб. см.

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили

Утилизационный сбор на новые грузовые автомобили:

— массой менее 2,5 тонн вырастет на 14,5% и составит 142,5 тысяч рублей;

— массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн вырастет на 51,5% и составит 300 тысяч рублей;

— массой свыше 3,5 тонн до 5 тонн вырастет на 15,2% и составит 285 тысяч рублей;

-для большегрузов массой от 12 тонн до 20 тонн утилизационный сбор вырастет на 14,8% (с 364,5 тысяч рублей до 418,5 тысяч рублей).

Полный перечень внесенных изменений указан в постановлении Правительства Российской Федерации от 19.03.2018 № 300.

Утилизационный сбор введен в России для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.

Утилизационный сбор уплачивается за любой ввозимый в Россию автомобиль, а также за автомобиль, произведенный внутри страны. Утилизационный сбор за транспортное средство взимается однократно. Его оплачивает владелец транспортного средства либо производитель.

Отметим, что повышение утилизационного сбора с 1 апреля на 50-90% значительно увеличит стоимость самых популярных в Приморье автомобилей и повлечет за собой незапланированные убытки жителей края. На подготовку к нововведению депутаты приморского Заксобрания попросили у Дмитрия Медведева пять месяцев

Обращение в адрес председателя правительства депутаты ЗСПК утвердили в ходе очередного заседания.

"Такое значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили до вступления в силу постановления Правительства от 19 марта 2018 года № 300, оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае", — пояснил Галуст Ахоян.

В связи с приведенными доводами парламентарии Приморья обратились к председателю правительства с просьбой перенести дату увеличения утилизационного сбора с 1 апреля на 1 сентября 2018 года.

В документации к обращению сказано, что оно подготовлено с целью защиты интересов жителей Приморского края, а также поддержания их "доверия к закону и действиям государства" и в соответствии с принципом "сохранения разумной стабильности правового регулирования".

Депутаты единогласно поддержали обращение к Дмитрию Медведеву.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Отмена пошлины в 3000€ за ввоз "конструктора": что это значит для Владивостока

12:40

"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

28 марта, 16:40

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили

28 марта, 13:30

Пьяный приморец украл Mitsubishi Pajero у родственников и разъезжал по ночному городу

28 марта, 10:40

"Это была ошибка": директор приморского колледжа о покупке роскошного Lexus за 3,2 млн

26 марта, 11:35

Картина дня

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

18:00

Председателя комитета парламента Приморья не пустили в Японию из-за долга в 50 млн рублей

16:30

Спешно демонтировали, а склад дорогой: почему неликвид из отеля Hyatt ржавеет на улице

14:25

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

16:20

Начальник полиции Владивостока: Выявляем семь наркопреступлений в день - это уже крик души

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару
«Билетур» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам «Дальний Восток 2018»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia