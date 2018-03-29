Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

ДВТУ опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Повышение сбора с 1 апреля на 50-90% значительно увеличит стоимость самых популярных в Приморье авто

29 марта, PrimaMedia. С 1 апреля 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2018 № 300 повышаются ставки утилизационного сбора на автомобили. Для транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, утилизационный сбор не изменился, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Повышаются ставки утилизационного сбора для легковых, грузовых автомобилей и прицепов. В частности, ставка утилизационного сбора на новые легковые автомобили:

— с объемом двигателя до 1000 куб. см вырастет на 16,2% с 28,4 тысяч рублей до 33 тысяч рублей (рост коэффициента с 1,42 до 1,65);

— с объемом двигателя от 1000 куб. см до 2000 куб. см вырастет сразу на 90,0% с 44,2 тысяч рублей до 84 тысяч рублей (рост коэффициента с 2,21 до 4,2);

— с объемом двигателя свыше 2000 куб. см до 3000 куб. см увеличится на 49,3% с 84,4 тысяч рублей до 126 тысяч рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).

Обращаем внимание, что утилизационный сбор не изменился в отношении транспортных средств с объемом двигателя более 3000 куб. см.

Утилизационный сбор на новые грузовые автомобили:

— массой менее 2,5 тонн вырастет на 14,5% и составит 142,5 тысяч рублей;

— массой от 2,5 тонн до 3,5 тонн вырастет на 51,5% и составит 300 тысяч рублей;

— массой свыше 3,5 тонн до 5 тонн вырастет на 15,2% и составит 285 тысяч рублей;

-для большегрузов массой от 12 тонн до 20 тонн утилизационный сбор вырастет на 14,8% (с 364,5 тысяч рублей до 418,5 тысяч рублей).

Полный перечень внесенных изменений указан в постановлении Правительства Российской Федерации от 19.03.2018 № 300.

Утилизационный сбор введен в России для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов.

Утилизационный сбор уплачивается за любой ввозимый в Россию автомобиль, а также за автомобиль, произведенный внутри страны. Утилизационный сбор за транспортное средство взимается однократно. Его оплачивает владелец транспортного средства либо производитель.

Отметим, что повышение утилизационного сбора с 1 апреля на 50-90% значительно увеличит стоимость самых популярных в Приморье автомобилей и повлечет за собой незапланированные убытки жителей края. На подготовку к нововведению депутаты приморского Заксобрания попросили у Дмитрия Медведева пять месяцев

Обращение в адрес председателя правительства депутаты ЗСПК утвердили в ходе очередного заседания.

"Такое значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили до вступления в силу постановления Правительства от 19 марта 2018 года № 300, оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае", — пояснил Галуст Ахоян.

В связи с приведенными доводами парламентарии Приморья обратились к председателю правительства с просьбой перенести дату увеличения утилизационного сбора с 1 апреля на 1 сентября 2018 года.

В документации к обращению сказано, что оно подготовлено с целью защиты интересов жителей Приморского края, а также поддержания их "доверия к закону и действиям государства" и в соответствии с принципом "сохранения разумной стабильности правового регулирования".

Депутаты единогласно поддержали обращение к Дмитрию Медведеву.