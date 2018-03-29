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Медцентр ДВФУ. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Федеральная инъекция для приморской медицины

Законодатели предлагают главе Минобрнауки рассмотреть возможность увеличения объема государственного задания для Медицинского центра ДВФУ

29 марта, PrimaMedia. Приморские депутаты предлагают профильным министерствам увеличить ассигнования на высокотехнологичную помощь, которую предоставляют федеральные медицинские центры, работающие на территории края. По мнению приморских законодателей, эти меры позволят сделать современную медпомощь доступнее для жителей Приморского края и Дальнего Востока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

На мартовском заседании краевого парламента были приняты обращения к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, касающиеся финансирования высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Законодатели предлагают руководителю министерства образования и науки рассмотреть возможность увеличения объема государственного задания для Медицинского центра ДВФУ на 2018 год до 3 622 случаев в соответствии с поданной им заявкой.

Напомним, что ситуацию с оказанием высокотехнологичной медпомощи в Приморье депутаты рассматривали на выездном заседании профильного комитета 14 марта. Как было отмечено в ходе обсуждения, несмотря на реальные технические возможности Медицинского центра ДВФУ, государственное задание на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, для него ежегодно снижается. Так, утвержденный в 2017 году объем госзадания (2 036 случаев) составил 53% от заявки (3 836 случаев). В результате, на 1 января 2018 года в "листе ожидания" находилось 1 402 пациента, которым высокотехнологичная медицинская помощь могла быть оказана еще в 2017 году.

Министру здравоохранения РФ приморские депутаты предлагают увеличить размер финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "Нейрохирургия" при многоуровневом поражении позвоночника и наличии отягощающей патологии.

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