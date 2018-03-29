Мэр Владивостока осмотрел трещины здания на улице Станюковича

Мэр Виталий Веркеенко осмотрел крыльцо ПКИРО. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Застройщик соседствующей территории утверждает, что угрозы обрушения нет

29 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал восстановление дороги на Станюковича в районе обрушения подпорной стены возле строящегося объекта, а также состояние здания у дороги, где треснуло крыльцо. Застройщик доложил мэру, что мониторинг состояния здания проводится ежедневно и угрозы обрушения нет, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы ежедневно проводим мониторинг, здание не обрушится, — рассказал главный инженер компании "Каскад-Строй" Станислав Кончин. – У нас есть свои версии причин образования трещин на крыльце. Дело в том, что фундамент здания и крыльца сильно обводнены, и крыльцо "шевелит", когда земля промерзает – лед приподнимает его, из-за этого каждую весну появляются трещины. Собственник здания, наверное, должен своими силами делать косметический ремонт".

Напомним, в проблемном здании располагается общежитие Приморского института развития образования, где живут приезжающие на курсы педагоги и некоторые сотрудники учреждения. Руководство института считает, что крыльцо треснуло из-за того, что на него в 2017 году положили временную трубу теплоснабжения после того, как обвалилась часть откоса и создалась угроза порыва основной теплотрассы.

Глава города осмотрел здание общежития и поговорил с представителем компании "Каскад-Строй" Евгением Федоровым, который рассказал о ходе восстановительных работ.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко осмотрел крыльцо общежития ПКИРО. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока Глава Владивостока Виталий Веркеенко осмотрел крыльцо общежития ПКИРО. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока Глава Владивостока Виталий Веркеенко осмотрел крыльцо общежития ПКИРО. Фото: Пресс-служба администрации г. Владивостока 1 / 3

"Для укрепления откоса возведена крепкая подпорная стена на специализированных анкерах, эта конструкция будет служить дополнительным контрфорсом для грунта. Ремонт дороги планируем завершить осенью этого года. Пока открыли временный проезд, однако автомобилисты не соблюдают установленный режим одностороннего движения", — отметил Евгений Федоров.

Глава города поручил обратить особое внимание на мониторинг здания и состояния грунта на этой территории.

Тем временем в социальных сетях жители близлежащих к проблемному участку домов тревожатся, что трещины есть не только на крыльце общежития, но и в квартирах. Трещины, по свидетельству жителей, появились в прошлом году и постоянно растут.

Подпорная стена вместе с частью откоса и автомобильной дороги обрушилась на улице Станюковича возле апарт-комплекса Gavan Residence 14 февраля 2017 года. К настоящему времени застройщик почти восстановил стену и частично дорогу. Движение по ней открыто только в одну сторону — по направлению из центра к Морскому государственному университету имени Невельского.