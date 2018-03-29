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Андрей Хапочкин. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

В Сахалинской области с 1 мая МРОТ будет равен прожиточному минимуму - Андрей Хапочкин

Депутаты в первом чтении приняли поправки в региональный бюджет

29 марта, PrimaMedia. Сахалинская областная Дума в четверг, 29 марта, в первом чтении приняла поправки в региональный бюджет, предусматривающие выделение дополнительных финансовых средств на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) сахалинцев и курильчан. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу думы.

Законопроект предусматривает увеличение расходов областного бюджета в целях реализации Федерального Закона "О минимальном размере оплаты труда" с тем, чтобы с 1 мая 2018 года в островном регионе уровнять МРОТ и прожиточный минимум для работников государственных и муниципальных учреждений.

Напомним, такую задачу перед российским правительством поставил президент РФ Владимир Путин. Изначально предполагалось, что МРОТ сравняется в размере с прожиточным минимумом с 1 января 2019 года. Однако Владимир Путин настоял на перемещении этой даты на 1 мая 2018 года, так как по его мнению, разрыв между МРОТ и минимумом в России очень существенный, и необходимо эту ситуацию исправлять как можно скорее.

Депутаты Сахалинской областной думы

Депутаты Сахалинской областной думы. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

В Сахалинской области действует собственный порядок регулирования минимальной зарплаты. Вследствие принятия в конце 2017 года постановления Конституционного Суда Российской Федерации размер минимальной заработной платы на островах стал включать в себя районный коэффициент и северные надбавки. Поэтому с 1 января 2018 года величина минимальной оплаты труда в стране составила 9489 рублей, а на Сахалине и Курилах, с учетом коэффициентов и надбавок в зависимости от района от 19,9 до 26,5 тысячи рублей.

С 1 мая 2018 года МРОТ в России составит 11 163 рублей, а на Сахалине с учетом надбавок и коэффициентов работники южных и центральных районов должны будут получать не менее 23 442,3 рубля, Ногликского и Охинского районов — не менее 29 023,8 рубля, а на Курилах — не менее 31 256,4 рубля.

Сахалинская областная дума

Сахалинская областная дума. Фото: Пресс-служба Сахалинской областной думы

— Это поправка касается повышения зарплат нескольких десятков тысяч сахалинцев и курильчан, — считает председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. — Благодаря выдвинутой президентом РФ инициативе, которую затем поддержали в Государственной думе и в Совете Федерации, с 1 мая 2018 года в Сахалинской области начнут действовать нормы Трудового кодекса, в соответствии с которыми минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума, — добавил глава регионального парламента.

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