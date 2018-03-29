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Потерявший всю семью в "Зимней вишне" житель города Кемерово оценил работу замгубернатора

Также он отметил, что провокаторы продолжают попытки "раскачать лодку" на трагедии

29 марта, PrimaMedia. В эфире программы "Пусть говорят" кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в "Зимней вишне" троих детей, жену и сестру, оценил работу замгубернатора области Сергея Цивилева. По словам Вострикова, чиновник действительно работает с родственниками погибших, сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Хотелось бы выразить благодарность человеку. Это Цивилев Сергей Евгеньевич. Он нам действительно оказывает поддержку. По сути, он сейчас всем руководит. Этому человеку я выражаю благодарность", — сказал Востриков.

Также он отметил, что провокаторы продолжают попытки "раскачать лодку" на трагедии. В частности, в Сети появилась информация о том, что он якобы свел счеты с жизнью, не справившись с горем.

"Меня не было в эфире, и начались такие вбросы", — сказал он.

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