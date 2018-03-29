Председателя комитета парламента Приморья не пустили в Японию из-за долга в 50 млн рублей

Игорь Чемерис. Фото: ИА PrimaMedia

Супруга Игоря Чемериса полетела отдыхать без него (ВЫПИСКА)

29 марта, PrimaMedia. Председатель комитета Законодательного собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис не смог вылететь за границу из-за долгов. Об этом сообщила в своем телеграм-канале супруга краевого парламентария, начинающий политик, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис (или тот, кто пишет от ее имени). Автор поста заявляет, что Чемериса не выпустили из-за штрафа ГИБДД, но в базе судебных приставов обеспечительная мера неимущественного характера наложена по долгу в 50 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

"...однако нежданчик: сегодня я, после заседания Думы города, в ритме почти бешеного танго мчалась в аэропорт, чтобы успеть улететь с мужем и детьми в Токио на пару дней, в итоге успела, но улетела только с детьми, потому что кое-кто по фамилии Чемерис (но не я) успел накопить и забыть оплатить ряд штрафов ГИБДД. Но бдительное око государево не дремлет, и это правильно. А вы говорите — механизмы госрегулирования в стране плохо работают. Нет, все работает!", — пишет автор ТГ-канала "Волосы Чемериса".

Между тем, отметим, что неоплаченный штраф за Игорем Чемерисом числится только один – на 500 рублей 1 ноября 2017, исполнительский лист по нему составляет 1 тысячу рублей. По таким суммам обеспечительные меры не накладываются. Запрет покидать предел страны налагается при задолженностях, начиная с 30 тысяч рублей.

Но есть за депутатом краевого парламента и другая задолженность – в 49 млн рублей, в связи с чем на гражданина Чемериса наложена обеспечительная мера в виде запрета покидать РФ.

С какой целью ТГ-канал "Волосы Чемериса" распространил информацию, противоречащую данным судебных приставов, остается только догадываться. Управление судебных приставов по Приморскому краю еще в декабре 2017 года в официальном ответе на запрос подтвердило ИА PrimaMedia, что в отношении Игоря Чемериса принята соответствующая обеспечительная мера.