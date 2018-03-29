До матча осталось

Житель Владивостока получил 16 лет колонии за изнасилование трех девочек. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока получил 16 лет колонии за изнасилование трех девочек

О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших рассказала о произошедшем своей маме

29 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока отправится на 16 лет в колонию особого режима за изнасилование трех девочек, которые проживали с ним по соседству. Выбирая в каждом случае удобные моменты, когда он оставался наедине с ребенком, злоумышленник, используя беспомощное состояние жертвы, совершал преступные деяния, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в июле 2017 года на территории Первомайского района Владивостока. Фигурант, посягая на нормальное физическое и психологическое развитие малолетних, применил к трем потерпевшим, 2007 года рождения, действия сексуального характера.

О произошедшем одна из потерпевших рассказала своей маме, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы с соответствующих заявлением.

Суд приговорил подсудимого к 16 годам колонии особого режима.

В настоящее приговор в законную силу не вступил.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Мужчина в Приморье изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

Два подростка изнасиловали девушку в лесу недалеко от Партизанска

Двое насильников 16-летней девушки проведут следующие 10 лет в колонии в Приморье

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Моряк из Владивостока от имени женщины совратил 11-летнюю девочку из Челябинской области

06 марта, 16:00

Картина дня

Дальневосточная таможня опубликовала расценки нового утилизационного сбора на автомобили

18:35

Интернет-пользователи Владивостока остались без Telegram из-за глобального сбоя

18:20

Траурные игрушки с центральной площади Владивостока заберут на церковный склад

18:00

Председателя комитета парламента Приморья не пустили в Японию из-за долга в 50 млн рублей

14:25

«Единая Россия» открывает смотр кандидатов в депутаты и губернаторы Приморья

16:20

Начальник полиции Владивостока: Выявляем семь наркопреступлений в день - это уже крик души
«Билетур» открыл продажу авиабилетов по субсидированным тарифам «Дальний Восток 2018»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia