Житель Владивостока получил 16 лет колонии за изнасилование трех девочек. Фото: ИА PrimaMedia

О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших рассказала о произошедшем своей маме

29 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока отправится на 16 лет в колонию особого режима за изнасилование трех девочек, которые проживали с ним по соседству. Выбирая в каждом случае удобные моменты, когда он оставался наедине с ребенком, злоумышленник, используя беспомощное состояние жертвы, совершал преступные деяния, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Во Владивостоке окончено судебное слушание по делу о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в июле 2017 года на территории Первомайского района Владивостока. Фигурант, посягая на нормальное физическое и психологическое развитие малолетних, применил к трем потерпевшим, 2007 года рождения, действия сексуального характера.

О произошедшем одна из потерпевших рассказала своей маме, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы с соответствующих заявлением.

Суд приговорил подсудимого к 16 годам колонии особого режима.

В настоящее приговор в законную силу не вступил.