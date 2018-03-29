Интернет-пользователи Владивостока остались без Telegram из-за глобального сбоя

Telegram обрушился в России и во всем мире. Фото: ИА PrimaMedia

Пользователи не могу отправлять и получать сообщения

29 марта, PrimaMedia. Мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в Twitter, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на rg.ru

В настоящее время практически полностью отсутствует возможность обмениваться сообщениями (они долго отправляются и доставляются или не доставляются вовсе), отправлять картинки и другие файлы и совершать звонки. По информации Life.ru, сбой зафиксирован в Великобритании, Италии, Испании, Франции, Казахстане и Украине. О плохо работающем мессенджере сообщают и пользователи из США, Индии, Бразилии и Малайзии.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что за последнюю неделю к мессенджеру каждый день подключается около 700 тысяч человек. В Сети озвучиваются версии, что вероятнее всего, новый проект Павла Дурова подвергся массированной хакерской атаке.

В своем Twitter Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, в странах Ближнего Востока и в странах СНГ.

На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением.

"Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре восстановить работу", — говорится в сообщении мессенджера.