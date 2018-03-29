Автобус столкнулся c Honda Vezel на Русском острове. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по ПК

Пассажиры и водители автотранспорта не пострадали

29 марта, PrimaMedia. Автобус ПАЗ 32053-70 столкнулся с Honda Vezel в районе дома № 10 в поселке Аякс на острове Русский во Владивостоке. Водитель автобуса при перестроении не уступил дорогу водителю иномарки, у которого было преимущество главной дороги. ДТП случилось днем, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Пассажиры автобуса и водители автотранспорта не пострадали. Никто из участников инцидента за медицинской помощью не обращался.

На момент автоаварии стаж вождения водителя автобуса составил 42 года. В отношении него составлен административный материал по ч.3 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. В 2017-2018 году водитель автобуса к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался.