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Общество. 19:25

Директор оконной компании во Владивостоке обманул пенсионеров на 4 млн рублей

Он организовал схему хищения денег под видом оказания им услуг по установке окон

29 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО "Хорошие окна", организовал схему хищения денег у горожан — преимущественно пенсионного возраста — под видом оказания им услуг по установке окон. Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, лжепредприниматель похищал средства, переданные ему в качестве предоплаты. Действуя по отработанной схеме, ему удалось присвоить в общей сложности свыше 4 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

По версии следствия, преступные деяния совершены в 2016 года на территории Владивостока.

Так, он вводил в заблуждение доверчивых граждан (лиц пенсионного возраста) относительно своей предпринимательской деятельности в сфере предоставления услуг по изготовлению и установке пластиковых оконных конструкций, предлагая им выполнить такие работы по привлекательной цене и на выгодных условиях.

Когда потерпевшие подтверждали свое согласие, он заключал с ними договоры, предусматривающие в качестве обязательного условия — внесение предоплаты (аванса).

Прокуратурой Первореченского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время уголовного дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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