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Температура воздуха во Владивостоке установила абсолютный рекорд. Фото: ИА PrimaMedia

Температура воздуха во Владивостоке установила абсолютный рекорд

28 марта 2018 года стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений

29 марта, PrimaMedia. В среду, 28 марта, во Владивостоке был превышен абсолютный максимум температуры воздуха для этих суток. Теперь он составляет +17,2 °С. Прежнее рекордное значение отмечалось в 2015 году и составляло +16,5 °С. Ночью температура воздуха понизилась до +3 °С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Завтра погоду в Приморье будет формировать континентальный антициклон, смещающийся с северо-восточного Китая на акваторию Японского моря. Обойдется без осадков. В гребне антициклона воздух выхолодится до −6…+2 °С, на севере до −16 °С.

Днем воздух прогреется в континентальных районах до +16 °С, на побережье южным ветром будет выноситься воздушная масса с моря, здесь прохладней, +5…+13 °С.

Во Владивостоке в пятницу погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха к утру понизится до 0 °С. Ветер днем юго-восточный свежий. Максимальная температура +7…+9 °С, в пригороде до +13 °С.

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