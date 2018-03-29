Названа причина сбоя в работе Telegram. Фото: ИА PrimaMedia

Перебои в работе мессенджера связаны с отключением питания серверов компании

29 марта, PrimaMedia. Перебои в работе Telegram связаны с отключением питания серверов компании. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Отключение питания в кластере серверов Telegram вызывает проблемы в Европе", — уточнил Дуров.

Компания работает над исправлением ситуации, однако многое зависит от сроков приведения силового оборудования в норму.

Напоним, что мессенджер Telegram перестал работать в большинстве стран мира, включая Россию сегодня, 28 марта.

В настоящее время практически полностью отсутствует возможность обмениваться сообщениями (они долго отправляются и доставляются или не доставляются вовсе), отправлять картинки и другие файлы и совершать звонки.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил о том, что за последнюю неделю к мессенджеру каждый день подключается около 700 тысяч человек.

В Сети озвучивались версии, что вероятнее всего, проект Павла Дурова подвергся массированной хакерской атаке.

В своем Twitter Telegram подтвердил, что проблемы возникли у пользователей в Европе, в странах Ближнего Востока и в странах СНГ.

На данный момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением.

"Мы изучаем эту проблему и надеемся вскоре восстановить работу", — говорится в сообщении мессенджера.