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Владимир Новиков. Фото: Пресс-служба КБ Стрелка
#Трагедия в Кемерово

Владимир Новиков: Необходимо вернуть муниципалитетам функции контроля при строительстве

На данный момент муниципалитет участвует в процессе приёмки здания в эксплуатацию лишь номинально, считает парламентарий

29 марта, PrimaMedia. Необходимо в связи с этим внести изменения в градостроительный кодекс, принятый в 2004 году. В документе зарегламентировать приёмку в эксплуатацию объектов строительства. Об этом заявил депутат Госдумы от Приморья Владимир Новиков, передаёт корр. ИА PrimaMedia (Москва).

"В данном законопроекте должны быть чётко прописаны функции муниципалитета по контролю над строительством. Именно такая схема существовала ранее. Когда есть полномочия муниципалитетов по контролю над строительством, есть соответствующие полномочия и ответственность и у главы города", — отметил Владимир Новиков.

По его словам, на данный момент муниципалитет участвует в контроле над строительством лишь номинально, проверяя соответствие требованиям необходимой документации. Но непосредственно к строительному процессу муниципалитеты не допущены. "Не нужно под эгидой "не кошмарьте бизнес" превращать в анархию строительство и эксплуатацию торгово-развлекательных центров и других предприятий с большим скоплением людей. Особенно, если их активно посещают дети",— считает парламентарий.

Он добавил, что большая часть ответственности за случившееся лежит на государственных контролирующих органах, созданных специально для этого, а также на владельцах и эксплуататорах помещения. "Если существовали нарушения в противопожарной безопасности, эксплуатировать здание было нельзя. За это должно быть суровое наказание. Также надо понимать, что у сотрудников ТЦ есть должностные инструкции, в которых должно быть чётко указано, что человек делает в случае чрезвычайной ситуации. Сотрудники должны были помочь всем посетителям выйти из помещений, при необходимости оказать помощь при выходе", — уверен представитель нижней палаты парламента.

"Плюс должны проводиться учения на знание персонала о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. При руководстве администрацией города, мы регулярно проводили такие учения как для самих работников, так и для посетителей. Уверен, они просто необходимы для минимизации последствий ЧС", — заключил Владимир Новиков.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Погибли 64 человека. По всей России 28 марта был объявлен днем траура.

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