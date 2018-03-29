Штыров: "Люди в своих бедах всегда винят начальство, если что-то случилось в регионе"

Вячеслав Штыров. Фото: Интерфакс

О том, как должна вести себя местная власть, когда случаются страшная трагедии, рассказал экс-глава Якутии

29 марта, PrimaMedia. Вечером 25 марта в Кемерове сгорел торговый центр "Зимняя вишня". В пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Вскоре после этого в городе прошел 11-часовой митинг, участники которого призывали местные власти объяснить причины трагедии и требовали отставки губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который не приехал к собравшимся. Можно ли не допустить повторения подобных происшествий, и как в таком случае должна была вести себя местная власть, в интервью рассказал экс-глава Якутии, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Вячеслав Штыров, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Интерфакс.

— Вячеслав Анатольевич, в стране объявлен национальный траур после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. На Ваш взгляд, можно было предотвратить трагедию?

— Ответ на этот вопрос не такой однозначный, как кажется. Персонал торгового центра сработал не на высоте. Судя по сообщениям СМИ и следственных органов, была отключена сигнализация и система оповещения о пожаре, персонал оказался беспомощным в данной ситуации и не предпринял мер, чтобы вывести людей и позаботиться о них. Это прямая вина всего учреждения, хозяев и арендаторов. Кроме того, халатность или недоработки персонала – одна из причин случившегося. Понятно, что помещение разделено на кусочки, у каждого есть своя охрана. Но они должны были действовать все вместе.

Причем, не важно, что привело к возгоранию. Важно – кто и как потом действовал, в каком состоянии находились аварийные выходы, сигнализация, из чего было сделано здание. Виновников трагедии найдут, но вина всего персонала несомненна.

Существует мнение, что бизнес в России слишком зарегулирован, еще недавно в ходу был призыв "не кошмарить бизнес". Никто с этим не спорит. Но нужно понимать, где поставить границу между возможностями бизнеса и его ответственностью. У нас сейчас все происходит примерно так: к большому бизнесу мы будем предъявлять большие требования, к малому – никаких требований не будем предъявлять. Получается, что все зависит не от масштабов деятельности компании, а от ее организационно-правовой формы собственности.

Почему в ТЦ "Зимняя вишня" не было систематических проверок? У малого бизнеса (а ТЦ к нему относился) были "надзорные каникулы". В этом случае разве важно, большое это предприятие или малое, ведь там были сотни людей?

Не важно, какую организационно-правовую форму собственности имеет предприятие. Важно – имеет ли оно непосредственное отношение к людям, работает ли оно на людей или на какие-то абстрактные рынки. Если они работают на людей, то контроль должен быть очень жестким. И если мы в этом деле не наведем порядок, то ничего дальше не получится.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономического развития РФ Максим Орешкин указал на то, что у нас все зарегламентировано. Он считает, что регионы могут сами определять, например, ширину лестницы или этаж для размещения спортзала. Потому что все эти нормы, по мнению министра, сдерживают бизнес.

Помните знаменитое выражение: "В авиации каждый пункт инструкции оплачен кровью"? В строительстве то же самое. Прописано же, что стены должны быть из невозгораемых материалов определенной категории, у лестничных маршей или ступенек должна быть определенная ширина и высота. Почему мы должны от этого отказываться? Мы даем свободу бизнесу, чтобы потом люди гибли? Поэтому надо переломить этот подход, изменить законы.

– Каким образом?

– В Совете Федерации уже сформирована рабочая группа из представителей комитетов по обороне и безопасности, региональной и экономической политике, будут подготовлены какие-то решения. Кроме того, нужно переломить сопротивление наших ультралибералов, которые говорят, что ничего не нужно контролировать – пусть все само собой идет, рынок всему научит.

После произошедшего в Кузбассе мы будем стараться изменить законодательство. Рабочая группа Совфеда должна тщательно просмотреть соответствующие законы. Где можно либеральность ввести, а где нет.

– Вскоре после пожара кемеровчане вышли на стихийный митинг и призывали рассказать им правду о количестве жертв и причинах произошедшего. Однако вместо главы республики Амана Тулеева к людям вышли его заместители – вице-губернаторы Владимир Чернов и Сергей Цивилев. На Ваш взгляд, это было правильное решение?

– Мы должны быть объективны. Аман Тулеев – один из самых популярных в стране губернаторов – он заслужил уважение, он человек из народа, прекрасно знает жизнь людей, его рейтинги не написаны социологами. Но идет время, ему много лет, и здоровье начало подводить. Он уже начал задумываться об уходе. Поэтому он и не бегал там с пожарным шлангом – здоровье не позволяло, он находился на лечении.

Тулеев не цепляется за власть: насколько я понимаю, уже в этом году он собирался покинуть пост главы региона. Жаль, что его великолепная карьера так заканчивается. Надеюсь, что когда эмоции схлынут, люди объективно его оценят.

У региона будет новый глава, который приведет свою команду. Сейчас к людям присматриваются, ведь поиск нового губернатора – очень сложный процесс. Это должен быть человек, который в состоянии справиться с проблемами Кузбасса. И хотя Кузбасс достаточно развитый регион, там есть над чем работать. Не знаю, как распорядится президент РФ, и какое будет отношение у людей, но главное, чтобы регион продолжил свое развитие.

Сейчас же, в день общенационального траура, надо все политические разговоры и обсуждения отставить в сторону, быть с людьми, которые потеряли своих близких, и постараться максимально помочь им в беде. Я искренне переживаю за все произошедшее. Соболезную людям, пережившим это горе.

– Во время общения с митингующими Сергей Цивилев преклонил колено и попросил прощения у тех, "кто попал в эту сложную ситуацию". На Ваш взгляд, чем был продиктован этот шаг?

– Думаю, это был душевный и искренний порыв. Некоторые язвят на этот счет. Поймите, Сергей Цивилев в статусе вице-губернатора всего несколько недель, его вины в произошедшем объективно нет. Но так устроено, что люди в своих бедах всегда винят начальство. И если что-то случилось в регионе – виноват губернатор или мэр. Цивилев на митинге представлял местную власть, и он пытался достучаться до народа как мог, показав, что он сопереживает вместе со всеми участниками событий.

В Якутии происходили ЧП, подобные тому, что случилось в Кузбассе – в 2003 году в селе Сыдыбыл (Вилюйский район Якутии) сгорела школа, погибло 22 ученика. Понимаю, насколько трудно в такой ситуации работать. В этом смысле Сергею Цивилеву, назначенный на пост вице-губернатора Кузбасса несколько недель назад, – исключительно сложно справляться с этими навалившимися на него проблемами. Но несмотря на его небольшой политический опыт, во время митинга он вышел к людям, чтобы помочь, и я знаю, как активно он участвует во всех организационных мероприятиях последних дней.

В Якутии в начале 2000 годов начала активно развиваться угольная промышленность. Нас поджимало время: добыча из Нерюгринского угольного разреза сокращалась из-за истощения запасов сырья. Нужно было срочно решить вопрос добывающих мощностей, чтобы люди не остались без работы, восстановить доходы бюджета и поддержать город Нерюнгри – главный базовый город Якутии после Якутска. Мы затеяли несколько проектов: первое – строительство новых шахт. Решили построить Денисовскую, Чумиканскую и Нерюгринскую шахты. Все шло хорошо, было много инвесторов, в том числе из Японии, Кореи. Были и наши компании – например, ООО "Евразхолдинг". Но дело было сложное, потому что шахты расположены на севере республики, добраться до них сложно. Это трудные инвестиции. После начала строительства начали меняться инвесторы, стройки просто бросали. Ситуация изменилась с приходом компании ООО "УК "Колмар", главой которой был Цивилев.

Вначале было очень трудно, многие не верили, что в том районе можно сделать хорошие угольные предприятия. Прошло несколько лет, к шахтам протянули железнодорожные ветки, электрифицировали, и "Колмар" стал догонять ООО "ХК "Якутуголь" по объемам добычи угля. Дела пошли в гору, я связываю успех компании именно с работой ее главы, его энергией и умением не трусить в сложных ситуациях.

— Еще после пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" эксперты предлагали ввести обязательное страхование ответственности владельцев мест массового скопления людей. Как вы думаете, почему это решение не было принято?

– Это очень сложно. Объясню на примере: владелец ТЦ "Зимняя вишня", как мы знаем, находится в Австралии. Представьте, что закон обязывает его застраховать этот ТЦ. Он застраховал. Произошел страховой случай, его имуществу нанесен ущерб. Но ведь выплаты получит он, а не пострадавшие. Получается, что мы должны принимать какой-то сложный закон, который говорил бы, что владелец должен застраховать свой бизнес, но полученные деньги он обязан выплатить пострадавшим.

С другой стороны, представьте себе, что владелец откажется выплачивать эти деньги. Например, если пожар произошел из-за неисправности проводки, он может переложить свои обязательства перед пострадавшими на компанию, которая эту проводку делала. И не обязательно, что эта компания будет в состоянии покрыть ущерб. В итоге пострадавшие могут остаться ни с чем.

Владелец должен нести ответственность, варианты возможны, но схема очень сложная. К тому же, я уверен, что государство должно оказывать поддержку своим гражданам независимо от того, кто виноват и как все произошло.