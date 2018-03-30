Эксперты: В Кемерово вице-губернатор Сергей Цивилев показал готовность к диалогу с людьми

Сергей Цивилев. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Многие знают вице-губернатора Кузбасса как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя

30 марта, PrimaMedia. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который просил прощения у собравшихся в центре Кемерова на акции памяти по жертвам пожара в торговом центре "Зимняя вишня", поступил искренне и показал готовность к диалогу с людьми. Такое мнение ИА PrimaMedia высказали опрошенные эксперты, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

Как отметил руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов, то что на на акции памяти Сергей Цивилев встал на колени — можно назвать искренним поступком.

— Поначалу диалог строился как всегда, потому что власть у нас закрыта. Но он вышел, он показал готовность разговаривать, взаимодействовать, принимать совместные решения. Если мы встанем на позицию, что власть должна топнуть ногой, стукнуть кулаком и все должны слушаться, то с этой точки зрения Цивилев не подходит. Но если с точки зрения человеческой, если с точки зрения современного понимания власти и современных коммуникативных технологий взаимодействия выстраивания диалога – я не вижу ничего криминального в том, что сделал Цивилев. Он сделал, как считает нужным. Это его личное понимание того, как нужно разговаривать с людьми, — отметил руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества.

В свою очередь, председатель правительства республики Саха (Якутия) Евгений Чекин рассказал, что с Сергеем Цивилевым он познакомился, когда он работал генеральным директором угледобывающей компании "Колмар". По словам Чекина, многие якутяне знают Сергея Цивилева как человека неравнодушного, человека слова, способного взять ответственность на себя, найти конкретные пути выхода из ситуации.

— Это не пустые слова, у нас есть совместный опыт преодоления проблем, достижения поставленных целей. Я не покривлю душой, если скажу, что Цивилев создал успешное предприятие, которое предлагает коллективу один из лучших на Дальнем Востоке социальных пакетов. Сотрудники систематически проходят обучение, в том числе организуются стажировки в международных компаниях. Начиная с первого месяца работы в компании, им выплачиваются так называемые "северные" надбавки. Большая забота оказывается вопросам организации отдыха и оздоровления детей сотрудников, получения ими образования. В начале февраля в поселке Чульман мы с Сергеем Евгеньевичем дали старт строительству жилого комплекса, в состав которого входят три общежития и два жилых дома для семейного проживания, спортивная и детская площадки, зона отдыха, — сказал Евгений Чекин.

Он добавил, что произошедшее в Кемерово – это огромная трагедия, которая не оставила равнодушным никого. Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 наших соотечественников, большинство из которых – дети.

— Это невосполнимая утрата. Якутия скорбит со всей страной. Вчера мы по велению своего сердца вышли на главную площадь столицы республики, чтобы почтить память жертв трагедии. Многонациональный народ Якутии всегда отличался особой отзывчивостью, чувством сострадания, мы никогда не остаемся в стороне. Во всех храмах города Якутска совершены молебны об упокоении душ погибших, произносятся молитвы о скорейшем выздоровлении выживших, — сказал председатель правительства Якутии.

Он выразил надежду, что население и власти Кемеровской области объединятся, чтобы общими усилиями справиться с этой бедой, помочь пережить горе тем, кто потерял своих родных и близких.