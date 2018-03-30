Известный КВНщик оценит участников приморской «Студвесны»

Денис Дорохов. Фото: http://denisdorohov.ru

Он войдет в состав жюри фестиваля по театральному направлению

30 марта, PrimaMedia. Артист шоу "Однажды в России", игрок команды КВН "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов приедет во Владивосток в апреле. Он войдет в состав жюри регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в крае по театральному направлению, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья, в экспертную комиссию войдут еще несколько человек — специалистов в данной сфере. Пока их имена не раскрываются.

Отметим, подать заявку на участие в "Студвесне" по театральному направлению можно до 30 марта.

Направление "Театральное" включает конкурсные показы в номинациях: художественное слово (авторское слово, художественное слово, эстрадный монолог, стендап); эстрадная миниатюра (СТЭМ); театр малых форм; театр моды.

Напомним, стать участниками фестиваля могут обучающиеся вузов и ссузов до 25 лет включительно.

Отборы регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае пройдут по нескольким направлениям, среди которых танцевальное, театральное, музыкальное, "журналистика", а также новое в этом году направление — "видео".

Победители будут представлять Приморский край на Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в Ставрополь в мае 2018 года.

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