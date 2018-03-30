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В России планируется разрешить отстреливать животных вблизи населенных пунктов. Фото: ИА PrimaMedia

В России планируется разрешить отстреливать животных вблизи населенных пунктов

Из запрета на охоту в пригородных лесах могут сделать исключения

30 марта, PrimaMedia. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий отстрел животных в зеленой зоне — в лесах, расположенных вблизи населенных пунктов. Сейчас охотиться там нельзя. Находиться с заряженным ружьем и стрелять в зеленой зоне все равно что делать то же самое в черте города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Российскую газету".

Авторы поправок в Лесной кодекс (депутаты Костромской областной Думы) настаивают, что существующие ограничения мешают отстрелу больных животных, главным образом зараженных бешенством. С одной стороны, приказом Минприроды предусмотрено изъятие особей, инфицированных заразными болезнями. Однако регулирование численности охотничьих ресурсов связно не только с изъятием больных животных, но и с поддержанием их оптимальной численности, чтобы исключить распространение заразы. Последнее особенно актуально для зеленых зон, где контакт диких животных с домашними питомцами и человеком происходит чаще всего, говорится в пояснительной записке к документу.

В прошлом году в России было зарегистрировано почти 1,5 тысячи случаев бешенства животных. Из них почти половина пришлась на Центральный федеральный округ. Чаще всего разносчиками заболевания становятся лисы. Естественно, болезнь легче передается тогда, когда лис становится слишком много.

Предлагаемые поправки уточняют режим лесов зеленой зоны — убирают из перечня запрещенных видов деятельности охоту в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Впрочем, президент Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева замечает, что представленная трактовка больше похожа на однобокое решение вопроса, тогда как охотой в зеленых зонах нужно заниматься в комплексе.

"Нет гарантий, что под видом регулирования численности охотничьих ресурсов мы не получим какую-то другую охоту", — считает она. Арамилева высказала мнение, что механизм регулирования численности охотресурсов не должен подменять спортивную охоту.

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