Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" Владивостока с внезапной проверкой (ОНЛАЙН)

ТЦ "Черемушки" проверяет прокуратура и МЧС. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты первым делом изучают верхний этаж с детским центром (ФОТО)

30 марта, PrimaMedia. Совместная проверка сотрудников прокуратуры Владивостока регинального управления МЧС проходит в эти минуты в здании торгового центра "Черемушки". Эксперты проверяют исправность системы пожаротушения и доступность аварийных выходов. Комиссия начала проверку с верхнего этажа здания и технических помещений, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как и во многих торговых центрах города, на последнем, самом верхнем этаже "Черемушек" расположена развлекательная зона — детский центр с автоматами, боулинг, кинотеатр-трехзальник, зона квестов, рестораны и кафе. Также на пятом этаже большое количество технических помещений для персонала. Именно эти пространство в первую очередь заинтересовало сотрудников МЧС. Так, они обратили внимание, что пожарный выход из технических помещений шестого этажа заблокирован. Дверь закрыта на электрический замок и открывается либо после звонка диспетчеру, либо после срабатывания пожарной сигнилизации или при резком ударе в 140 кг. Все эти условия могут быть не соблюдены в условиях паники и пожара, отмечают специалисты МЧС.

"Что не запрещено, то разрешено", — отвечают владельцы ТЦ. Они настаивают на том, что все сделано в рамках требований противопожарной безопасности.

Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" во Владивостоке с внезапной проверкой. Фото: ИА PrimaMedia Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" во Владивостоке с внезапной проверкой. Фото: ИА PrimaMedia Прокуратура и МЧС нагрянули в ТЦ "Черемушки" во Владивостоке с внезапной проверкой. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Обновление 10.49: Комиссия исследует квесты. Здесь семь комнат по тематикам — "Мумия", "Сайлент хилл", "Морской бой", "Квартал красных фонарей", "Чужой", "Пиратское сокровище" и "Темнота". Каждый квест — это две-три небольших тесных комнаты с узкими проходами. Сотрудники МЧС рассуждают — как будут выбираться отсюда люди в случае ЧС и отключения света. Например, из квеста "Темнота", в котором по предположению комиссии во время игры не горит даже табличка "Выход".