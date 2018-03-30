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Индексация государственных пенсий с 1 апреля коснется 51 тысячи приморцев. Фото: ИА PrimaMedia

Индексация государственных пенсий с 1 апреля коснется 51 тысячи приморцев

В бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено на это 5,2 млрд рублей

30 марта, PrimaMedia. Размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, с 1 апреля будут проиндексированы на 2,9%. На выплату этого вида пенсий приморцам с учетом индексации в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 5,2 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Из 560 тысяч пенсионеров в Приморье такие пенсии получают 51 тысяча человек. Как пояснили в отделении ПФР по Приморскому краю, увеличению подлежат социальные пенсии инвалидам, в том числе с детства, детям-инвалидам, детям, чьи родители неизвестны.

Увеличатся также государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников войны, граждан, блокадникам, вдовам погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

В федеральном ведомстве подчеркивают: индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от того, работают они или нет.

"Обращаем внимание тех, кто получает две пенсии (страховую и государственную): с 1 апреля увеличится только государственная. Например, участнику войны, которому одновременно выплачивается две пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем размере, а государственная пенсия по инвалидности увеличится на 2,9%", – поясняют специалисты ПФР.

Вместе с тем, граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, могут оформить региональную доплату. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом (для пенсионера в этом году он установлен в размере 9 151 рубль) и фактическим обеспечением человека.

Как отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края, региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям.

"Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей – дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии", – комментируют специалисты.

Расходы консолидированного бюджета на эту меру социальной поддержки в 2018 году составят более 1,7 млрд рублей. Почти 1 млрд рублей предоставляет федеральный бюджет. Остальные средства – краевые.

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