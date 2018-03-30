Краб на волоске: ФАР финансово обосновало изъятие ресурса из «исторического принципа»

Краб. Фото: ИА PrimaMedia

В рыбохозяйственной отрасли растет напряжение и из-за идеи ФНС о бойкоте рыбаками 28 крупнейших рыбных трейдеров

30 марта, PrimaMedia. Ситуация, уже 4 месяца держащая в напряжении рыбодобытчиков РФ, близится, судя по всему, к завершению: 29 марта в ходе заседания Коллегии Федерального агентства по рыболовству (ФАР, Росрыболовство) его руководитель Илья Шестаков заявил, что финансовая модель изъятия как минимум части квот на добычу краба из действия "исторического принципа" (для продажи на аукционах) подготовлена и направлена в правительство РФ, которое может принять окончательное решение уже в апреле этого года, сообщает корр. московского представительства медиахолдинга PrimaMedia. Также на Коллегии Росрыболовства был озвучен еще один тревожный сигнал для всего рыбохозяйственного комплекса страны: Федеральная налоговая служба в рамках борьбы с уклонением от уплаты НДС предложила участникам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ, 75 компаний – участников, совокупно — 90% вылова в территориальных водах РФ) опять же в апреле прекратить поставки рыбопродукции 28 крупнейшим российским трейдинговым компаниям.



Пресс-подход. Фото: ИА PrimaMedia

Как заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, "механизм" выведения крабовых квот на аукционы пока не определен, но финансовая модель такого демарша регулятором просчитана и представлена правительству РФ.

"Есть понимание определенных плюсов, есть понимание, что нагрузку такую при проведении аукционов рыболовецкие компании выдержат. Мы рассчитывали даже по средней (модели – ред.), с точки зрения рентабельности (промысла краба – ред.) – она может быть не такая, как сейчас, но в целом предприятия отрасли могут такую нагрузку вынести", — заявил Шестаков.

По словам спикера, в настоящий момент окончательное решение по "аукционным инициативам" не принято решение, по этой причине Шестаков отказался комментировать, какая часть крабовых квот может быть выставлена на торги. Глава ФАР также отметил, что перед правительственной комиссией по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ стоит дилемма – либо изъять часть ресурса для аукционов, либо запустить программу крабовых инвестиционных квот (как это уже было сделано с рыбными ресурсами). Одновременно и то, и другое сделано не будет, подчеркнул Шестаков.

Отметим, что определенный когнитивный диссонанс в понимании политики госругулятора отрасли вызвало данное здесь же, на заседании Коллегии, поручение министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева подведомственному Росрыболовству – подготовить до 1 июня этого года проект постановления о распределении инвестиционных квот на вылов крабов под строительство около 40 среднетоннажных судов для Северного и Дальневосточного бассейнов.



Александр Ткачев. Фото: ИА PrimaMedia

Тем временем в ходе пресс-подхода Илья Шестаков сообщил прессе, что по расчетам агентства, при продаже 50% крабовых квот доход госбюджета составит порядка 80 млрд рублей.

"Второй эффект – он менее просчитываемый, но тоже, наверное, имеет место быть, это консолидация квот среди крупных игроков (по итогам аукциона –ред.). С точки зрения управления и контроля за отраслью, с точки зрения искоренения "теневого сектора", тоже даст дополнительный эффект, — рассказал глава ФАР, впрочем, сразу оговорившись. — Но сейчас сказать, что там (в помысле краба – ред.) очень много "серых зон", нельзя. Мы, конечно, понимаем, что они существуют, что есть компании, у которых маленькие доли квот и которые — есть подозрение — занимаются перевыловом. Но в целом оценка ("теневого сектора" в крабовом промысле – ред.) — в 10%-15%".

О том, какой позиции придерживается само Росрыболовство (крабовые аукционы или инвестквоты), Шестаков говорить отказался – чтобы не провоцировать "какие-то слухи и инсинуации". Вместе с тем глава регулятора рассказал и о тех рисках "аукционных инициатив", о которых, по его словам, также доложено правительству РФ.



Илья Шестаков. Фото: ИА PrimaMedia

"Опасений много. Первое – может прийти иностранный капитал, потому что средств (для участия в аукционах – ред.) будет необходимо значительное количество, и мы не уверены, что те компании, которые сейчас являются участниками на данном рынке, смогут привлечь ресурсы на внутреннем рынке, — отметил Илья Шестаков. – Второе — это реализация инвестиционных квот, ведь многие компании за счет доходов от реализации краба вошли в инвестиционную программу по строительству судов для других видов промысла".

Также глава Росрыболовства напомнил, что редакции базового закона "О рыболовстве" от 2016 года говорится о том, что с 1 января 2019 года все истекшие квотные договоры должны быть продлены на 15 лет.

"Менять решение, пока оно не вступило в силу, с точки зрения стабильности — не совсем правильно", — прокомментировал Шестаков, заверив прессу, что решение (аукцион или инвестквоты – ред.) будет приниматься правительственной комиссией "прозрачно, решение будет обсуждаться".

"Никаких кулуарных решений здесь не будет",

— сказал руководитель ФАР.

Как сообщает корр. медиахолдинга PrimaMedia, участники заседания Коллегии Росрыболовства 29 марта, представляющие отраслевые ассоциации рыбопромышленников, очень ждали выступления вице-премьера Аркадия Дворковича, который и возглавляет ту саму правительственную комиссию по развитию рыбохозяйственного комплекса РФ. Однако несмотря на то, что Дворкович был ранее заявлен в анонсе заседания как один из выступающих, на мероприятии его не было.

Между тем в ходе своего выступления президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал о том, что Федеральная налоговая служба озвучила идею о бойкоте рыбодобытчиками крупных российских рыботорговых компаний-трейдеров.

"Несмотря на повышение налоговой отдачи от рыбной отрасли, внутри российского рынка реализации рыбопродукции сохраняются "площадки" по уходу от уплаты НДС. Если денежный объем рыбного рынка страны, по данным Росстата, составил в прошлом году 850 млрд рублей, то НДС — это 10% — должен был составить как минимум 85 млрд. Однако по данным Росстата совокупный НДС от всех участников рынка – добытчики, переработчики, трейдеры, розница – не превысил в прошлом году 30 млрд рублей, — озвучил проблему Зверев. — Мы совместно с ФНС прорабатываем предложения налоговому регулированию, и буквально вчера столкнулись вот с чем: по данным ФНС на рынке рыбном действует 28 крупных оптовых трейдеров, при этом, по данным ФНС, ни один из этих крупных оптовых трейдеров не отвечает требованию ФНС в части полного исключения из всей цепочки поставок фирм-"однодневок". Практически у каждого трейдера "токсичный" актив в виде фирмы-"однодневки" присутствует.

Что предложила нам ФНС: после 25 апреля полностью прекратить отгрузки продукции всем этим 28 трейдерам".

По оценке президента ВАРПЭ, идея ФНС – "очень серьезное решение с серьезными последствиями". Герман Зверев предложил Илье Шестакову провести совещание по этому вопросу с участием Росрыболовства, ФНС и Федеральной антимонопольной службы.



Герман Зверев. Фото: ИА PrimaMedia

"И мы будем обращаться в правительственную комиссию по развитию рыбохозяйственного комплекса, потому что, безусловно, порядок на рынке наводить нужно, систему, связанную с НДС, "очищать" нужно. Такие сильные решения нужно обсудить в масштабе отрасли, прежде чем их принимать", — подытожил господин Зверев.

Комментируя по просьбе прессы заявление президента ВАРПЭ, Шестаков отнесся к идее ФНС критически.

"Мы с Аркадием Дворковичем уже заявили, что такого допускать нельзя. Надо искать, кто этот механизм (уклонения от уплаты НДС – ред.) использует — трейдеры его используют, рыбаки или перерабатывающие компании. Надо их найти и определить, кто действительно виновен в уклонении от уплаты НДС. А вот так огульно говорить, что рыбаки должны теперь работать только с проверенными рыбоперерабатыающими преприятиями и торговыми сетями, мне кажется, это — необдуманно. Пусть тогда торговлю посмотрят, потому что зайти в торговлю напрямую — это невозможно практически сейчас для рыбаков, все равно приходится работать через какую-то компанию. Это значит, что мы просто остановим отгрузки на внутренний рынок. Решать, "чистить" ситуацию надо, но надо делать это разумно", — заявил глава ФАР.

От ИА PrimaMedia напомним, что в ноябре 2017 года ряд федеральных СМИ распространили информацию о предложениях вывести распределение прав на добычу крабов из действующего порядка, закрепленного законом "О рыболовстве". Неизвестные пока авторы письма президенту РФ Владимиру Путину предлагают с 2019 года предоставлять доступ к ценному ресурсу исключительно по результатам аукционов и, кроме того, однозначно не использовать крабовые квоты как стимул к обновлению рыбопромыслового флота и развитию инфраструктуры по рыбопереработке в прибрежных регионах страны. Позднее наличие "аукционных инициатив" подтвердили ряд представителей федеральных министерств и ведомств.

Реакция отраслевого сообщества на "инициативы", судя по публикациям в прессе, была и остается весьма негативной. Рыбаки считают, что "изъятие" хотя бы одного объекта промысла из системы "исторического принципа" распределения квот чревато серьезным коллапсом для всего рыбохозяйственного комплекса страны – в виде банкротств предприятий, заморозке инвестиционных программ, падением кредитного доверия со стороны банков, ростом безработицей и потерей квалифицированных кадров.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) еще 21 ноября единодушно высказался в защиту "исторического принципа" как гаранта устойчивого развития отрасли. Также о недопустимости изъятия отдельных объектов из действующего порядка распределения доступа к ресурсам заявил ряд региональных "рыбных" и смежных ассоциаций и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В защиту "исторического принципа" выступил ряд руководителей приморских регионов ДФО и СЗФО — врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился с письмом к помощнику президента Российской Федерации Андрею Белоусову, в котором от имени РСПП дал негативную оценку рассматриваемой в Администрации президента идее по "изъятию" крабов из действующих сейчас правил распределения прав доступа к добыче водных биоресурсов. Согласно прогнозному анализу, подготовленному Комиссией РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, выгоды от вывода биоресурса из "исторического принципа" и продажи прав на его добычу на аукционах – сомнительны, тогда как общие издержки для государства от такого решения – реальны и очень существенны.